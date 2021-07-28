شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الدهون تتركز في الجسم منها الصحى والضار .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشكل تراكم الكثير من الدهون في الجسم خطورة على صحتك، الدهون الموجودة في أي مكان في الجسم ليست مفيدة للصحة بشكل عام، خاصةً تلك التي تتركز حول منطقة البطن، ولكن توزيع الدهون في الجسم ليس شيئًا في أيدينا، بل أنها تتأثر بعوامل مثل العمر والنوع ومستوى الهرمونات والجينات وغيرها.

وهناك أربعة أنواع أساسية من الدهون، وكل منها يقع في أجزاء مختلفة من الجسم، إلى جانب ذلك، ليست كل أنواع الدهون متشابهة ولها نفس التأثير على الصحة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

1- الدهون تحت الجلد

يقع هذا النوع من الدهون فوق العضلات أسفل الجلد مباشرة، حيث تشكل 90% من نسبة الدهون في أجسامنا، ويعتبر وجود الدهون تحت الجلد بكميات معينة أمرًا طبيعيًا وصحيًا، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تراكم تلك الدهون إلى حدوث خلل في مستوى الهرمونات والإصابة بالحساسية.

2- الدهون الحشوية

تعتبر أكثر أنواع الدهون ضررًا للجسم، حيث يتركز هذا النوع من الدهون في منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، مثل الكلى والأمعاء والقلب وغيرها، وهذا السبب في أنها تعرف أيضًا باسم دهون البطن.

قد تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بحالات صحية مثل داء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة.

3- الدهون البنية

توجد الدهون البنية في الغالب عند الأطفال، ويمتلك البالغون أيضًا هذه الأنواع من الدهون ولكن بكميات قليلة حول منطقة الكتفين والصدر، وهو نوع خاص من الدهون يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتشير الأبحاث إلى أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تنشط الدهون البنية وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- الدهون الأساسية

كما يوحي الاسم، هذا النوع من الدهون ضروري للجسم السليم، يتركز هذا النوع من الدهون في الغالب في المخ ونخاع العظام والأعصاب والأغشية التي تحمي الأعضاء، هذا النوع من الدهون مسئول عن تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الخصوبة وامتصاص الفيتامينات وتنظيم درجة حرارة الجسم.

ووفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، تعتبر المرأة صحية إذا كانت نسبة 10 إلى 13 في المائة من تكوين أجسامها تأتي من الدهون الأساسية، بينما تبلغ النسبة للرجال من 2 إلى 5 في المائة.