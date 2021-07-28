أفكار ألعاب للأطفال في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:48 مساءً - اللعب هو وسيلة من وسائل التعبير عن شخصية الطفل، كما أنه وسيلة لقضاء الوقت، وفي نفس الوقت فاللعب يبني شخصية الطفل، وفي حال تم اختيار اللعب المناسب لسن الطفل وطبيعته فيمكن أن يستفيد منه إلى جانب الهدف الأول وهو تفريغ الطاقة، وقضاء وقت جميل ولذلك تساعدك المرشدة التربوية شيماء يعقوبي في التعرف على أهم الألعاب التي يمكن للأطفال ممارستها في المنزل كالآتي.

أهمية اللعب للأطفال

تعديل سلوك الطفل

يساعد اللعب على تعديل سلوك الطفل، فعن طريق اللعب هو ينظم سلوكه داخل اللعبة.

يتعلم الطفل من خلال اللعب ممارسة الأصوات والمفردات الجديدة، سواء مع نفسه أو مع الأصدقاء.

يعزز اللعب من شعور الطفل بالأمان، فيشعر بالأمان مع نفسه، ويطمئن للمجتمع من حوله حين يلعب مع الآخرين.

يشكل اللعب التطوير الهيكلي للدماغ.

ويساعد اللعب على الحصول على فوائد فكرية وعقلية للطفل بطريقة سهلة وصحيحة.

يعمل اللعب على تطوير مهارات التعلم لدى الطفل مثل الاستكشاف، والخيال، والتفاوض، ومخاطر القرارات السريعة التي يمكن أن يتخذها دون تفكير.

أفكار ألعاب قبل سن المدرسة

لعبة المكعبات الخشبية

يمكن للطفل في سن الثالثة حتى السادسة أن يلعب بالمكعبات الخشبية بأنواعها لأنها تلبي جميع نواحي النمو سواء النمو العقلي مثل تطابق الأشكال في البناء والتجميع والتصنيف، وتحقق التآزر بين العين واليد وتقوي النمو العضلي.

يمكن أن يلعب الطفل الألعاب الجماعية مثل الدومنيو وألعاب البطاقات.

يمكن أن يعلب ألعاب التصنيف.

يمكن أن يلعب لعبة الأحاجي المختلفة.

يمكن للطفل في هذه السن أن يلعب ألعاب التطابق والتسلسل.

وكذلك الألعاب الحسابية.

وألعاب الفك والتركيب مثل الليجو وألعاب البلاستيك.

ألعاب لضم الخرز حسب حجمه.

ألعاب الأطفال المنزلية المناسبة لسن المدرسة

ألعاب الرسم والتلوين

الألعاب الجماعية مهمة

حيث يعد الرسم من الوسائل الفعالة التي تجعل من التفكير شيئاً ملموساً في ما لا يستطيع الطفل أن يعبر عنه شفهياً وبالتالي فأنت تنمين مواهب طفلك وتفكيره ومخزونه العقلي، كما أنه وسيلة للتعافي من الاضطراب النفسي بتفريغه للمكبوتات والتخلص مما يحزنه عن طريق الرسم، لذا وفري لطفلك بعض أدوات الرسم كالأوراق والألوان والطباشير الصحي، ثم اتركيه ينطلق لكي يرسم ويبدع ويعبر عن نفسه، كما أنه يقضى وقتاً طويلاً وممتعاً.

الألعاب الجماعية

الألعاب الجماعية

وهي الألعاب التي يؤديها مع باقي الأبناء، أو الأقارب عند زيارتهم للمنزل، وتعمل هذه الألعاب التي تحمل بعض ملامح التراث على تعلم النظام و وتجعل الطفل يؤمن بروح الفريق، وأهمية الجماعة واحترامها، ويدرك قيمة العمل الجماعي، وإذا لم يمارس الطفل اللعب مع الأطفال الآخرين، فإنه يصبح أنانيًا، ويميل إلى العدوان ويكره الآخرين، ولكنه بواسطة اللعب؛ يستطيع أن يقيم علاقات جيدة ومتوازنة معهم، كما أنه يشعر بقيمته وفائدة الحياة مع الفريق، ويكره العزلة.