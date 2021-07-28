أسباب تجعلك تشعر بـ”الإرهاق المستمر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - ليست قلة النوم وحدها هي السبب الرئيسي للشعور بالإرهاق بشكل مستمر طوال اليوم، الأمر الذي يؤثر على القدرة الإنتاجية للانسان خلال ساعات النهار.

وأشارت دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى أن عدم الحصول على فترة كافية من النوم يؤثر سلبا على التركيز والنشاط الجسدي، مثلما يؤدي إلى الإرهاق.

وأوضحت الدراسة أنه إلى جانب الأرق، هناك أسباب أخرى كثيرة تتسبب في الإرهاق، بما فيها قلة الأكل والاكتئاب وفقر الدم والسكري وأمراض أخرى، وتاليا توضيح ذلك:

توقف التنفس أثناء النوم

يعتقد بعض الناس أنهم ينامون بشكل كافٍ، لكن توقف التنفس أثناء النوم يعيقهم، والنتيجة أنك تحرم من النوم رغم قضاء ثماني ساعات في السرير.

لذا قم بإنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتوقف عن التدخين، وقد تحتاج إلى جهاز ”CPAP“ للمساعدة في إبقاء ممرات الهواء مفتوحة أثناء النوم.

قلة الأكل

يؤدي تناول القليل جدا من الطعام إلى الشعور بالإرهاق، لكن تناول الأطعمة الخاطئة يمكن أن يمثل مشكلة أيضا.

ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في المعدل الطبيعي ويمنع الشعور بالركود عند انخفاض نسبة السكر في الدم.

لذا عليك تناول وجبة الإفطار دائما، وحاول تضمين البروتينات والكربوهيدرات في كل وجبة، على سبيل المثال، تناول البيض مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، وتناول وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحصول على طاقة مستدامة.

فقر الدم

فقر الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق عند النساء، ويمكن أن يؤدي فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية إلى نقص الحديد، ما يعرض النساء للخطر، وهناك حاجة لخلايا الدم الحمراء لأنها تحمل الأكسجين إلى أنسجتك وأعضائك.

أما بالنسبة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فيمكن أن يساعد في علاجه تناول مكملات الحديد وتناول الأطعمة الغنية به، مثل اللحوم الخالية من الدهون والكبد والمحار والفاصوليا والحبوب المخصبة.

الاكتئاب

قد تفكر في الاكتئاب على أنه اضطراب عاطفي، لكنه يساهم في العديد من الأعراض الجسدية أيضا، ومن بين الأعراض الأكثر شيوعا التعب والصداع وفقدان الشهية.

إذا شعرت بالتعب و الإحباط لأكثر من بضعة أسابيع، فعليك استشارة الطبيب.

قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في قاعدة العنق، تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، أي السرعة التي يحول بها جسمك الوقود إلى طاقة.

وعندما تكون الغدة غير نشطة ويعمل التمثيل الغذائي ببطء شديد، قد تشعر بالخمول ويزداد وزنك.

الإفراط في الكافيين

يمكن للكافيين أن يحسن اليقظة والتركيز بجرعات معتدلة، لكن الكثير يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم والعصبية.

وتشير الأبحاث إلى أن الإفراط في تناول الطعام أيضا يسبب الإرهاق لدى بعض الأشخاص، لذا قلل تدريجيا من القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية وأي أدوية تحتوي على الكافيين.

التهاب المسالك البولية

إذا كنت قد أصبت من قبل بعدوى في المسالك البولية، فربما تكون على دراية بألم الحرقة والشعور بالإلحاح.

لكن العدوى لا تعلن عن نفسها دائما بمثل هذه الأعراض الواضحة، وفي بعض الحالات، قد يكون التعب هو العلامة الوحيدة.

مرض السكري

لدى مرضى السكري، تبقى مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في مجرى الدم بدلا من دخول خلايا الجسم، حيث يتم تحويلها إلى طاقة، والنتيجة هي نفاد الطاقة من الجسم رغم وجود ما يكفي من الطعام.

وإذا كنت تعاني من إرهاق مستمر وغير مبرر، فاسأل طبيبك عن اختبار مرض السكري.

جفاف الجسم

يمكن أن يكون إرهاقك علامة على الجفاف، وسواء كنت تمارس التمارين الرياضية أو تعمل في وظيفة مكتبية، فإن جسمك يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل جيد ويحافظ على برودته، وإذا كنت تشعر بالعطش، فأنت بالفعل تعاني من الجفاف.

لذا عليك بشرب الماء طوال اليوم حتى يصبح لون البول فاتحا، وتناول كوبين من الماء على الأقل قبل ساعة أو أكثر من النشاط البدني المخطط له. ارتشف الماء طوال فترة التمرين، ثم اشرب كوبين آخرين بعد ذلك.

أمراض القلب

عندما يحدث التعب أثناء الأنشطة اليومية، مثل تنظيف المنزل أو إزالة الأعشاب الضارة من الفناء، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك لم يعد قادرا على العمل.

إذا لاحظت أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد إنهاء المهام التي كانت سهلة في السابق، قم باستشارة الطبيب.

الحساسية الغذائية

يعتقد بعض الأطباء أن الحساسية الغذائية الخفية يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس، وإذا اشتد التعب بعد الوجبات، فقد يكون لديك حساسية خفيفة تجاه شيء تأكله، لكن ليس بما يكفي للتسبب في الحكة أو الطفح الجلدي، فقط بما يكفي لإرهاقك.

متلازمة التعب المزمن

إذا استمر التعب لديك لأكثر من ستة أشهر وكان شديدا لدرجة أنك لا تستطيع إدارة أنشطتك اليومية، فمن المحتمل إصابتك بمتلازمة التعب المزمن أو الألم العضلي الليفي، وكلاهما يمكن أن يكون لهما أعراض مختلفة، لكن الإرهاق المستمر وغير المبرر هو أحد الأعراض الرئيسية.