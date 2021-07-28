شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من خطورة الشيشة.. المعسل يرفع الضغط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الشيشة والمعسل على صحة مدخنيها.

وتلقى “النمر”، استفسارا بشأن مدى مأمونية تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وادعى صاحب السؤال أن ضغطه مرتفع، وأنه يشعر بالاسترخاء وضغطه ينخفض بمجرد أن يُدخن “الشيشة”، زاعماً أن المعسل ليس ضاراً مثل الدخان.

وجاء رد النمر حاسما بأن تدخين رأس معسل كل 3 أيام غير آمن، فضلا عن أن الضغط يرتفع أثناء تدخين الشيشة من 8 إلى 10 ملم زئبق، مؤكدًا أن المعسل أسوأ من الدخان بكثير، وأن الدراسات أثبتت أن رأس معسل يعادل 100 سيجارة.