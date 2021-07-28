أسعار الذهب اليوم.. مكاسب براقة يغلفها الحذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت أسعار الذهب اليوم مستفيدة من هبوط الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر تقريرا أمريكيا هاما.

ويترقب المستثمرون بشغف ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) للتضخم والنمو الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، "الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية".

ويصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وهوى الذهب 7% في يونيو حزيران بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

الدولار متردد

ورغم تراجه في بداية التعاملات، تحول مؤشر الدولار الأمريكي إلى الصعود بعد انخفاضه في المعاملات الآسيوية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف 0.1 % في أحدث قراءة إلى 92.534 مع عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وحافظ الين الياباني والفرنك السويسري واليورو على مكاسب اليوم السابق خلال المعاملات الآسيوية، وسجل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا 109.80 للدولار وبلغ اليورو مستوى 1.1809 دولار.

وشهد الدولار صعودا مطردا على مدار شهر بعد تحول مجلس الاحتياطي صوب التشديد في يونيو حزيران.

وتنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى توقيت البدء في سحب إجراءات التحفيز وسط تصاعد معدلات التضخم بالولايات المتحدة.

لكن محللي سوق الصرف قالوا إنه ثمة فرصة كبيرة ألا يغير مجلس الاحتياطي السياسة، في ضوء أن طفرة التضخم في الآونة الأخيرة من المرجح أن تكون مؤقتة، فضلا عن بواعث القلق حيال تنامي إصابات كوفيد-19 وهو ما قد يُخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة "تفشي السلالة دلتا ربما قدم مبررا جيدا لاستمرار توخي الحذر وتأجيل الإعلان عن أي تقليص مهم إلى ندوة جاكسون هول في أواخر أغسطس آب."

أسعار المعادن النفيسة

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.