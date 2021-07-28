شكرا لقرائتكم شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حادث مأساوي، دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع في شمالي الهند، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة 24.

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وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.

كذلك، أوضحت السلطات أن الحافلة تعطلت أثناء سيرها في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال، ما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع.

وكان معظم الضحايا، وهم عمال كانوا عائدين إلى منازلهم، ينامون أسفل الحافلة ذات الطابقين عندما اصطدمت الشاحنة بها.

من جانبه، قال ضابط الشرطة يامونا براساد إن "الاصطدام كان سيئا للغاية لدرجة أن 16 شخصا لقوا حتفهم في الحال، بينما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما في المستشفى."

وأضاف براساد أن "الحافلة كانت مكتظة، وكان العديد من الركاب نائمين على الطريق حيث قيل لهم إن الحافلة لن يتم إصلاحها إلا في الصباح."

ونقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفة أن سائق الشاحنة فر من مكان الحادث.