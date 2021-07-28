شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر تعمل دايت.. اعرف كيف يساعدك الأناناس فى إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك الزائد بعد تناول وجبات مرتفعة السعرات الحرارية في عيد الأضحى المبارك، فمن الأفضل تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، فيما تظل فاكهة واحدة مفيدة بشكل خاص للدايت وهى "الأناناس"، وفقا لما ذكره موقع " womenshealth".

هل الأناناس مفيد بالفعل لفقدان الوزن؟

قالت الأمريكية فانيسا ريسيتو، أخصائية التغذية إن الأناناس يسمى فاكهة فقدان الوزن، وفى حال اتباع نظام دايت فالأناناس مفيد جدا في حرق الدهون، وهذه هي أكبر الامتيازات المحتملة لفقدان الوزن التي يستخدمها الأناناس.

الأناناس منخفض السعرات الحرارية

كوب واحد من الأناناس يحتوي على 82 سعرة حرارية وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ويحتوي الأناناس على 21 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذا لا يعني أنه سيئ ​​أو غير صحي (تلك هي الكربوهيدرات التي تغذي عقلك وجسمك) ، ولكن إذا كنت تتبع نظام دايت منخفض الكربوهيدرا ، فالأناناس يناسب أهدافك من الكربوهيدرات.

يحتوي الأناناس على البروميلين

البروميلين هو إنزيم يمكن أن يساعد في تكسير البروتين وزيادة امتصاص بعض العناصر الغذائية، أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عصائر الأناناس قد تساعد في تقليل تكوين الدهون، وأوضحت إخصائية التغذية، أن البروميلين يساعد في حرق الدهون من خلال تحطيم البروتينات إلى أحماض أمينية (عملية تسمى تحلل البروتينات) وتساعد جسمك على الحصول على الطاقة من الدهون (تسمى تحلل الدهون).

يحتوي الأناناس على نسبة صلبة من الألياف

تعتبر الألياف عنصرًا كبيرًا في إنقاص الوزن، ويحتوي كوب واحد من الأناناس على 2.3 جرام من المادة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تعد إضافة المزيد من الألياف إلى وجباتك الخفيفة أحد التغييرات المرتبطة بفقدان الوزن، فالألياف تهضم ببطء في الجسم، وبالتالي تساعد على إبقائك أكثر إشباعًا، وهذا مهم في نظام الدايت لإنقاص الوزن .

الأناناس مرطب

بالتأكيد ، تبذل قصارى جهدك لشرب الكثير من الماء في اليوم، يمكن أن يساعدك تناول بعض الأناناس في الحصول على كمية كافية من السوائل في جسمك بنهاية اليوم، حيث يتكون الأناناس من 86٪ ماء ، ويمكن أن يساعد شرب الماء في الحد من الإفراط في تناول الطعام.

الأناناس مليء بالمنجنيز

المنجنيز عنصر غذائي أساسي يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح ويعالج الطعام الذي تتناوله، يحتوي كوب من الأناناس على 1.5 ملليجرام من المنجنيز ، وهو تقريبًا المقدار الكامل الموصى به في اليوم، ويساعد المنجنيز على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للأناناس؟

الأناناس ليس مجرد فاكهة صلبة يمكن وضعها في نظام الدايت لفوائدها في إنقاص الوزن ، فهي تحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى أيضًا:

مضاد للالتهابات

الأناناس مصدر قوي لفيتامين C ، وهو مضاد للالتهابات ، يحتوي على 78.9 ملليجرام في كوب واحد ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ويمكن أن يقلل ذلك من خطر تعرضك لمجموعة كاملة من المشكلات الصحية المحتملة ، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

مصدر للفيتامينات والمعادن

الأناناس مليء بشكل خاص بفيتامين C والمنجنيز ، ويحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحتك ، بما في ذلك:

فيتامين ب 6

نحاس

الثيامين (فيتامين ب 1)

حمض الفوليك

البوتاسيوم

المغنيسيوم

النياسين (فيتامين ب 3)

ريبوفلافين (فيتامين ب 2)

حديد