أعشاب تخسيس الكرش للنساء

بيروت - نادين محمد -

تتراكم الدهون عادة في منطقة البطن وهنا يطلق عليها "الكرش" بالطبع إنها من اكثر الدهون عندًا وصعوبة في خسارتها، لذلك ربما لا تأتي الحمية وحدها بنتيجة بينما يتطلب الأمر تضافر الجهود والوسائل للتخلص من هذا البروز المزعج.

اقرئي أيضا : 7 وصفات خارقة تخلصكِ من الكرش ودهون البطن العنيدة



مشروبات تخسيس بالأعشاب هي وسيلة مجربة وفعالة في تفتيت دهون الكرش، لذلك أحضرنا لكِ مجموعة من أفضل الأعشاب التي لها شأن في هذا الصدد.

​

الكركديه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الماء الزائد في الجسم. الكركديه له خصائص مدرة للبول ويساعد على منع الانتفاخ. يحتوي على إنزيم يسمى الذي يثبط إنتاج إنزيم آخر ، الأميليز. يساعد الأميليز على تكسير الكربوهيدرات إلى جزيئات السكر. وبالتالي ، من خلال الحد من إنتاج الأميليز ، يقلل فاسيولامين من امتصاص الجسم للكربوهيدرات. علاوة على ذلك ، فإن شاي الكركديه منخفض السعرات الحرارية ويزيد من الشعور بالشبع.

يساعد شاي الكركديه على منع تهيج المعدة ، وله خصائص مدرة للبول ، ويقلل من نسبة الكوليسترول ، ويحسن حركة الأمعاء. العسل مفيد ضد التهابات الحلق واضطرابات الجهاز الهضمي ، كما ينظم مستويات السكر في الدم. تساعد صحة الأمعاء الجيدة ، وانخفاض نسبة الكوليسترول ، وتحسين نظام المناعة في إنقاص الوزن.

​

من التوابل الشهيرة ، لها نكهة حلوة وقوية. تساعد القرفة على تسريع عملية التمثيل الغذائي. تساعد القرفة على تنظيم نسبة السكر في الدم. كما أنه يلعب دورًا حيويًا في خفض نسبة السكر في الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية. مع فوائده ، يصبح بهارًا مثاليًا لمرضى السكري. يمكن للقرفة أيضًا أن تعزز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز ، مما يساعد على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم.

تساعد القرفة على كبح الشهية وخفض الكوليسترول السيئ وتسريع معدل الأيض. يساعد الماء الدافئ على طرد جميع السموم ودعم حركة الأمعاء بشكل أفضل ، وبالتالي منع الانتفاخ.

​

من التوابل الشهيرة الأخرى ذات النكهة الفريدة - الهيل أو الإيليتشي المعروف بأنه مولِّد للحرارة ، مما يعني أنه يحرق الدهون للحصول على الطاقة لتدفئة الجسم. يعزز الهيل أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم بدوره على حرق المزيد من الدهون. يمنع تكوين الغازات التي تنتفخ معدتك على الفور.



يمكنك غليه وتناوله مباشرة، او إضافته للحساء، كذلك يمكن إضافة الهيل للشاي الأخضر لنتيجة مضاعفة.