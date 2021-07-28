8 فوائد غير متوقعة لتناول مغلي أوراق الموز لصحتكِ

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية مذهلة لتناول مغلي أوراق الموز لصحتك، أبرزها علاج نزلات البرد، ومحاربة ارتفاع درجات الحرارة، أو تضميد الجروح.. إليك أبرز فوائد تناول كوب من مغلي الموز.

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تعد نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم.. أظهرت دراسة أن الأعشاب الطبية مثل أوراق الموز، يمكن استخدامها كعلاج عشبي ضد مثل هذه الأمراض، و تحتوي أوراق الموز على مضادات أكسدة قوية، قد تساعد في علاج هذه الحالات البسيطة بطريقة العلاج الذاتي.

2. تقليل الحمى

قد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز، في منع أو علاج حالات مثل الحمى، بسبب آثارها الخافضة للحرارة ومضادات الميكروبات والالتهابات.. يعتبر شرب مغلي مصنوع من أوراق الموز معززاً للصحة.

3. تضميد الجروح

وفقاً لدراسة، تُعد أوراق الموز ضمادات رخيصة وفعالة للجروح؛ نظراً لتميزها ورخص ثمنها وخصائصها المتاحة بسهولة. تتساوى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات لأوراق الموز، مع تلك الموجودة في ضمادات الفازلين، وبالتالي يمكن أن تساعد في علاج أو ملء الجرح في وقت أقصر.

4. تقوية جهاز المناعة

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وجدت دراسة أن الليكتين، وهو نوع من البروتين، موجود بكثرة في أوراق الموز مع اللب، يمتلك خصائص مناعية قوية قد تساعد في زيادة عدد الخلايا التائية في الجسم.. تعد الخلايا التائية جزءاً من الخلايا المناعية التي تساعد في اكتشاف وتحديد مسببات الأمراض في الجسم، وإرسال إشارات إلى الخلايا البائية لتدميرها.

5. يقلل من السيلوليت

أوراق الموز قد تساعد في تقليل التهاب النسيج الخلوي في الجسم.. يمكن القيام بذلك عن طريق هرس الأوراق ووضعها على الجلد حيث يوجد التهاب النسيج الخلوي.

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الأوراق، على خفض نسبة الكوليسترول في خلايا الجلد المسؤولة عن تطور التهاب النسيج الخلوي، وبالتالي قد تساعد في تقليلها.

6. جيد للشعر

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تعمل أوراق الموز كمكوّن رائع للشعر، وقد تساعد في التخلص من بعض مشاكل الشعر مثل: قشرة الرأس، والشعر المتهيج، والشيب.. تقول بعض التجارب الشخصية للأفراد، إن تقطيع أوراق الموز وسحقها لاستخراج الماء ثم وضعها على الشعر ، يمكن أن يساعد في جعل الشعر أسودَ تماماً، ويقلل من الشيب ويقوي بصيلاته أيضاً.

7. يعالج مرض السكري

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وفقاً لدراسة، تعتبر أوراق الموز مصدراً لمركبات الفلافونويد التي تساعد في التحكم في مرضى السكر، من خلال التحكم في مستويات الجلوكوز لديهم، ومنع أي خطر من حدوث مضاعفات.

8. قد يحسّن الشهية

يمكن للعديد من الحالات طويلة المدى وقصيرة المدى، مثل: أمراض الكبد، والحمى، ومشاكل الكلى، والتسمم الغذائي، والتهاب الكبد، أن تقلل من شهية الشخص.. تقول مثل هذه الدراسات القصصية إن رائحة أوراق الموز يمكن أن تساعد في تحفيز الشهية.

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