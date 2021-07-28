شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مضاعفات الإصابة بمرض السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة المفرطة من الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون، وتؤثر على حياتهم وصحتهم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic هناك العديد من الأسباب التي تجعل بعض الناس يجدون صعوبة في تجنب السمنة، عادةً ما تنتج السمنة عن مجموعة من العوامل الموروثة ، جنبًا إلى جنب مع البيئة والنظام الغذائي الشخصي وخيارات التمارين الرياضية.

الخبر السار هو أنه حتى فقدان الوزن البسيط يمكن أن يحسن أو يمنع المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة، و يمكن أن تساعدك التغييرات الغذائية وزيادة النشاط البدني وتغييرات السلوك على إنقاص الوزن، وتعد الأدوية الموصوفة وإجراءات إنقاص الوزن خيارات إضافية لعلاج السمنة.

الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك:

1:أمراض القلب والسكتات الدماغية، تجعلك السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2:داء السكري من النوع 2 يمكن أن تؤثر السمنة على طريقة استخدام جسمك للأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري.

3:أنواع معينة من السرطان قد تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم وبطانة الرحم والمبيض والثدي والقولون والمستقيم والمريء والكبد والمرارة والبنكرياس والكلى والبروستاتة.

4:مشاكل في الجهاز الهضمي، تزيد السمنة من احتمالية إصابتك بحرقة المعدة وأمراض المرارة ومشاكل الكبد.

5:مشاكل أمراض النساء والجنس قد تسبب السمنة العقم وعدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء يمكن أن تسبب السمنة أيضًا ضعف الانتصاب لدى الرجال.

6:توقف التنفس أثناء النوم الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم ، وهو اضطراب خطير محتمل حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم.

7:في العمود الفقري تزيد السمنة من الضغط الواقع على المفاصل الحاملة للوزن، بالإضافة إلى زيادة الالتهاب داخل الجسم قد تؤدي هذه العوامل إلى مضاعفات مثل هشاشة العظام.

8:أعراض مرض كورونا الشديدة: تزيد السمنة من خطر الإصابة بأعراض حادة إذا أصبت بالفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة من كورونا إلى العلاج في وحدات العناية المركزة أو حتى المساعدة الميكانيكية للتنفس.