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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج حمى لاسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حمى لاسا هى مرض نزفي فيروسي حاد يسببه فيروس لاسا الذي ينتقل عبر القوارض أو الجرذان، وهو شائع في غرب أفريقيا ويمكن أن يكون قاتلا أو مهددا للحياة إذا انتشر الفيروس في الكبد أو الكلى أو الطحال، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض وعلاج وأسباب حمى لاسا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
س: ما هى أعراض الإصابة بحمى لاسا؟
- حمى.
- ضعف عام.
- نزيف اللثة والأنف.
- صعوبة في التنفس.
حمى لاسا
- سعال.
- ألم صدر.
- غثيان.
- التقيؤ.
- صداع الرأس.
س: ما هى أسباب حمى لاسا؟
فيروس حمى لاسا هو مرض ينتقل عن طريق الحيوانات وينتقل إلى البشر من الحيوانات، يمكن أن يفرز العدوى في برازه وبوله، وقد يحدث هذا مدى الحياة، وهذا يؤدى إلى انتشار الفيروس بسهولة، خاصة أن الفئران تتكاثر بسرعة ويمكن أن تلوث أجسام البشر أيضًا، عادة ما يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق استنشاق هواء ملوث يحتوى على رذاذ من إفرازات الفئران والفيروسات التى تدخل الجسم من خلال الطعام أو الماء الملوث أو أى مواد أخرى.
حمى لاسا
س: ما هى طرق علاج حمى لاسا؟
1. السوائل
يمكنك شرب الماء والعصائر محلية الصنع وماء جوز الهند لتعويض وتعزيز الطاقة والقوة في جسمك، فهي مغذية للغاية ويمكن أن تساعد في علاج الأعراض الأخرى لحمى لاسا بما في ذلك الحمى والضعف، حتى الخبراء ينصحون الناس بشرب الكثير من السوائل إذا كانوا يعانون من هذا المرض.
2. المنحلات بالكهرباء
أعراض القيء شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من حمى لاسا لذلك ، يصبح من المهم تناول بعض الإلكتروليتات للحصول على الطاقة في الجسم، هذه الخيارات العلاجية هي فقط لمساعدة جسمك في محاربة أعراض حمى لاسا.
علاج حمى لاسا
3. الأوكسجين
يمكن أن تؤثر حمى لاسا على الجهاز الرئوي أيضا، وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يعمل الأوكسجين كخيار علاجي لهذا المرض، حيث يعالج الأوكسجين صعوبة التنفس.
حمى لاسا
4. التحكم فى مستويات ضغط الدم
يعد التحكم في مستويات ضغط الدم علاجًا للأعراض يحسن البقاء على قيد الحياة، هناك خطر من انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، يمكن أن يكون الحفاظ على النظافة في المنزل بمثابة إجراء فعال لمنع هذا الفيروس من إصابة جسمك.