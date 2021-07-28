كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج حمى لاسا

فيروس حمى لاسا هو مرض ينتقل عن طريق الحيوانات وينتقل إلى البشر من الحيوانات، يمكن أن يفرز العدوى في برازه وبوله، وقد يحدث هذا مدى الحياة، وهذا يؤدى إلى انتشار الفيروس بسهولة، خاصة أن الفئران تتكاثر بسرعة ويمكن أن تلوث أجسام البشر أيضًا، عادة ما يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق استنشاق هواء ملوث يحتوى على رذاذ من إفرازات الفئران والفيروسات التى تدخل الجسم من خلال الطعام أو الماء الملوث أو أى مواد أخرى.

يمكنك شرب الماء والعصائر محلية الصنع وماء جوز الهند لتعويض وتعزيز الطاقة والقوة في جسمك، فهي مغذية للغاية ويمكن أن تساعد في علاج الأعراض الأخرى لحمى لاسا بما في ذلك الحمى والضعف، حتى الخبراء ينصحون الناس بشرب الكثير من السوائل إذا كانوا يعانون من هذا المرض.

أعراض القيء شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من حمى لاسا لذلك ، يصبح من المهم تناول بعض الإلكتروليتات للحصول على الطاقة في الجسم، هذه الخيارات العلاجية هي فقط لمساعدة جسمك في محاربة أعراض حمى لاسا.



علاج حمى لاسا

يمكن أن تؤثر حمى لاسا على الجهاز الرئوي أيضا، وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يعمل الأوكسجين كخيار علاجي لهذا المرض، حيث يعالج الأوكسجين صعوبة التنفس.



حمى لاسا