وزيران فرنسيان يروّجان للقاح كورونا على طريقتهما الخاصة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

روّج وزيران في الحكومة الفرنسية للقاحات المضادة لكوفيد-19 على طريقتهما الخاصة اليوم، إذ أعطى أحدهما الجرعة للأخرى.



فوزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران طبيب أصلاً، الأمر الذي جعله مؤهلاً لحقن زميلته أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي.

وبينما كان يستعد لحقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون في مستشفى نيكر بباريس، وجد فيران صعوبة في وضع قفاز جراحي لابتعاده عن الممارسة العملية.

لكن مريضته، وهي حامل وكانت تأخذ جرعتها الثانية من اللقاح اليوم، قالت إنها ليست قلقة بخصوص قدراته المهنية، وأضافت الوزيرة: «أثق به تماماً».

وبعد أن حقنها، قالت جريجوار لفيران إنها لم تشعر بشيء، وخاطبته قائلةً: «لم تفقد موهبتك بعد».

ويستهدف التطعيم أمام الكاميرات تشجيع الناس على أخذ اللقاح لتفادي ما حذر بعض مسؤولي الصحة العامة في فرنسا من أنه قد يتحول إلى موجة رابعة من الوباء.

وحتى الآن، أخذ نحو 60 في المئة من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19