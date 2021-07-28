صحة ورشاقة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في موجة رابعة للجائحة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات في موجة رابعة للجائحة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها سجلت 1896 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها السلالة دلتا شديدة العدوى.

 

وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 من يوليو تموز مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سول والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.

 

وبدأ أمس الثلاثاء تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي مشددة في معظم أنحاء البلاد ولمدة أسبوعين، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في البلاد.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا