أستراليا.. تمديد الإغلاق الصحي في سيدني لمدة أربعة أسابيع

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلنت أستراليا تمديد الإغلاق الصحي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة سيدني لمدة أربعة أسابيع أخرى حتى 28 أغسطس.



وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، التمديد فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء.

وتنطبق هذه التدابير على سيدني والمناطق المحيطة بها.

وسجلت الولاية 177 حالة إصابة جديدة من أكثر من 94 ألف اختبار في أحدث حصيلة يومية لها، حسبما أعلنت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز.

وقضت أستراليا تقريبا على كوفيد - 19 العام الماضي بفضل قواعد صارمة للغاية ولكنها تواجه الآن عقبات بسبب بطء نشر اللقاحات فى جميع أنحاء البلاد.

وحثت بيريجيكليان جميع المؤهلين للحصول على التطعيم وحذرت من أنه سيتم تعزيز وجود الشرطة لضمان الالتزام بقواعد الإغلاق خلال الأسابيع القادمة.

وسجلت أستراليا التى يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة حوالى 33 ألف حالة فى جميع أنحاء البلاد بشكل إجمالي وتوفي حوالي 900 شخص بسبب كورونا.وتلقى حوالي 11 مليون شخص اللقاح المضاد لكورونا في جميع أنحاء البلاد.