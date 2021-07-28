شكرا لقرائتكم لقاح كورونا جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا وجرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الجسم ست مرات مقارنةً بجرعتين من أسترازينيكا فقط.

وشارك في الدراسة 499 من العاملين في الحقل الطبي، منهم 100 تلقوا الجرعات المزدوجة و200 تلقوا جرعتين من لقاح فايزر في حين تلقى الباقون جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

من حملة التطعيم ضد كورونا في كوريا الجنوبية

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وتكونت لدى الجميع الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى الخلايا واستنساخ نفسه.

وأظهرت الدراسة أن كميات الأجسام المضادة التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت تطعيماً مزدوجاً تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين من لقاح فايزر.

وكانت دراسة بريطانية أظهرت الشهر الماضي نتائج مماثلة.

وتؤيد هذه البيانات قرار عدة دول تقديم بدائل للقاح أسترازينيكا في الجرعة الثانية وذلك بعد ربط هذا اللقاح بحدوث جلطات دموية.