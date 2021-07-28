شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للسيطرة على التهاب الجلد حول الفم.. ابعد عن الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطفح الجلدي في الوجه أكثر شيوعًا في سنوات المراهقة بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم، والتهاب الجلد حول الفم هو أيضًا أحد أنواع الطفح الجلدي الذي يحدث عند بعض الأشخاص، وخاصة النساء، وتوجد العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد فى السيطرة على هذا الطفح الجلدي دون صعوبة كبيرة أو بذل جهد إضافي، بحسب موقع "only my health".



التهاب الجلد فى الفم

1. تجنب الكافيين والسكريات

يزيد استهلاك هذه المنتجات من مشاكل الجلد بشكل عام، يوصي معظم خبراء الجلد بتقليل تناول السكر وتجنب تناول الكافيين.

2. الابتعاد عن الأطعمه التى تسبب الحساسية

يعد عدم تحمل الطعام عملية شائعة حيث يكون جسمك مصابا بالحساسية أو يتفاعل مع طعام أو مغذيات معينة بطريقة سلبية، يمكن أن تزيد بعض هذه المنتجات من التهاب الجلد حول الفم وتسبب مشاكل طويلة الأمد، مثل منتجات الألبان.



الألبان

3. لا تضع كريمات أو منتجات كيميائية على بشرتك

العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تهدف إلى تجميل بشرتك مصنوعة من مواد كيميائية قاسية يمكن أن تسبب رد فعل لبشرتك وتسبب التهاب الجلد حول الفم، ومن ثم تجنب الكريمات الكيميائية والتحول إلى المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة.

4. تغيير معجون الأسنان

يمكن أن يكون معجون الأسنان الذي تستخدمه عاملاً كبيرًا في التأثير على التهاب الجلد حول الفم، تحتوي معاجين الأسنان العادية على الفلورايد الذي يمكن أن يسبب مشاكل جلدية بما في ذلك التهاب الجلد حول الفم. يمكنك معرفة ذلك من خلال النظر إلى المحتويات الموجودة خلف أنبوب معجون الأسنان.

5. تجنب المواد القوية على الجلد

هناك عدد قليل من المكونات التي قد تؤثر سلبا على بشرتك، قد يعتمد هذا أيضا على أنواع البشرة والحساسية، بعض النباتات والأعشاب قوية جدا، فقد يؤثر الصبار على بشرة البعض بطريقة سلبية.



المواد القوية على الجلد

6. تجنب زيوت الوجه

عادة ما تؤدي زيوت الوجه إلى تفاقم حالة التهاب الجلد حول الفم، تحتوي العديد من المرطبات ومنتجات التجميل أيضا على زيوت لا يدركها الناس، هذا يزيد من تراكم الدهون على الجلد مما يسمح لحب الشباب والعدوى بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، يمكن استخدام كريمات الترطيب الخفيفة والكريمات المهدئة لتقليل الالتهاب.