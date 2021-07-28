شكرا لقرائتكم خبر عن 7علامات مبكرة تحذر من الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات المحددة التي تسببها تغيرات غير طبيعية في الدماغ، وتؤدي هذه التشوهات الدماغية إلى تدهور مهارات التفكير التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلوكك ومشاعرك وعلاقاتك، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

ويوصف الخرف بأنه مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ، وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة، وكذلك فقدان اللغة وحل المشكلات ومهارات التفكير الأخرى، وعندما تكون هذه الخسائر شديدة بما يكفي للتأثير على حياتك اليومية، يتم اعتبار أنك مصاب بالخرف.

وهناك عدة أسباب مختلفة للخرف، ويعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعا، ويوجد العديد من العلامات التحذيرية المؤكدة للخرف، لكن دراسة حديثة حددت دلالة جديدة محتملة لهذا المرض. وكشفت أن الأشخاص الذين يكافحون لسماع محادثة في بيئات صاخبة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف، ولم تخلص الدراسة إلى ما إذا كانت مشكلات السمع تسبب الخرف أم أنها مجرد أعراض.

ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في السمع باستشارة الطبيب لأنها قد تكون مقدمة للإصابة بالخرف، وقد يساعد تشخيص الحالة في وقت مبكر في تأخير الأعراض وشدتها، ولذلك، يجب معرفة الأعراض التحذيرية الأكثر شيوعا للخرف.

وقام موقع "إكسبريس البريطاني، بتجميع قائمة بسبع علامات مبكرة لهذا المرض.

ما هي علامات التحذير من الخرف؟ تتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف ما يلي:

1 .فقدان الذاكرة

2.صعوبة التركيز

3.صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة

4.تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

5.الخلط بين الزمان والمكان

6.تقلبات في المزاج

7.قد يصاب المرضى أيضا بصعوبة فيما يتعلق بالأرقام أو التعامل مع الأموال، وبالإضافة إلى ذلك، قد يطرحون أسئلة بشكل متكرر أو يصبحون أكثر قلقا.

غالبا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيا بمرور الوقت، وقد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخرف أعراضا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل في الحركة، وعلاوة على ذلك، قد يعاني الناس من مشاكل في التفكير وتقلبات المزاج.