شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول البطاطس.. ترفع مستويات سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد البطاطس جزءا من النظام الغذائى اليومى للكثير من الناس، حيث يعشقها الكبار والصغار، ولكن وفقًا لما ذكره موقع "Harvard Health" فإن الإكثار من تناول البطاطس في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بثلاث حالات صحية خطيرة.

البطاطس تعتبر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والتي غالبًا ما يتم تناولها فى المساء، ولكن الإفراط فيها يؤدى للإصابة بحالات صحية خطيرة نظرًا لمحتوى الكربوهيدرات العالى فيها.

وفقًا لموقع " Harvard Health" فالبطاطس باعتبارها من الخضراوات الجذرية فهى غنية بنوع من الكربوهيدرات التى يهضمها الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



اضرار الافراط فى البطاطس

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم من خلال النظام الغذائي يمكن أن يزيد من الشعور بالجوع بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، وهو ما يترتب عليه الإفراط في تناول الطعام بعد ذلك، وعلى المدى الطويل، يمكن أن تسهم النظم الغذائية الغنية بالبطاطس والأطعمة عالية الكربوهيدرات سريعة الهضم أيضًا في الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.



ارتفاع مستويات سكر الدم

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة الوزن هي مصدر قلق خاص، حيث وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، وجدت أن الأشخاص الذين استهلكوا كميات كبيرة من البطاطس المقلية أو المهروسة اكتسبوا وزنًا أكبر بمرور الوقت.



ارتفاع ضغط الدم

وكشف دراسة أخرى إلى أن الإفراط بتناول البطاطس قد تتسبب فى تطور أمراض القلب نظرًا لارتباطها بارتفاع ضغط الدم وهو مقدمة لمشاكل القلب والأوعية الدموية، ولكن لم يتأكد وجود تأثير مباشر لتناول البطاطس على ارتفاع ضغط الدم.