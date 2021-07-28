شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى ازاي تتعاملي مع طفلك لو حرارته ارتفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ عند الأطفال من المشاكل الصحية المزعجة، وقد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الالتهابات والأمراض فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن علاج الأطفال الرضع الذين تبلغ أعمارهم 3 أشهر وما فوق والذين يعانون من حمى منخفضة الدرجة في المنزل بالرعاية المناسبة إذا لم تظهر أي أعراض أخرى مقلقة، و يجب أن يقوم الطبيب بتقييم الأطفال الذين يعانون من حمى مستمرة أو مرتفعة.

درجة الحرارة العادية (37 درجة مئوية)، يمكن أن تختلف درجة الحرارة هذه قليلاً من الصباح إلى المساء. تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل عام عند الاستيقاظ وتكون أعلى في فترة الظهيرة والمساء.

كيفية تقليل الحمى

من الممكن ألا تتطلب درجة الحرارة المرتفعة قليلاً عند الرضيع الأكبر من 3 أشهر الذهاب إلى الطبيب، فققد تتمكن الأم من علاج الحمى في المنزل بالطرق التالية:

1: ألبسى طفلك ملابس خفيفة الوزن واستخدمى ملاءة أو بطانية خفيفة فقط لإبقائه مرتاحًا وباردًا، فالمبالغة في ملابس طفلك قد تتعارض مع طرق التهدئة الطبيعية لجسمه.

2:حافظي على برودة منزلك وغرفة طفلك الرضيع، هذا يمكن أن يساعد في منعهم من ارتفاع درجة الحرارة.

3:جربي إسفنجة طفلك بالماء الفاتر(يجب أن تكون درجة حرارة الماء دافئة، ولكن ليست ساخنة، عند لمس ذراعك الداخلي) حافظ على الإشراف المستمر أثناء الاستحمام لضمان سلامة المياه.

4:تجنبى استخدام الماء البارد، لأن ذلك قد يؤدي إلى الرعشة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، جففي طفلك مباشرة بعد الاستحمام وألبسيه ملابس خفيفة الوزن.

5:لا ينصح بالحمامات الكحولية أو المناديل المبللة لخفض الحمى يمكن أن تكون ضارة.

6: تقديم السوائل: الجفاف من المضاعفات المحتملة للحمى، قدمي سوائل منتظمة (حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي) وتأكدي من وجود دموع لدى طفلك طفلك عند البكاء، ورطوبة الفم، وحفاضات مبللة بانتظام.