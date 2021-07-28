شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تساقط الشعر.. أضف الزبادى والبيض والتوت إلى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر المفرط أمر مثير للقلق، وهناك عدة أسباب يمكن أن تسبب الصلع المبكر أو تساقط الشعر المفرط، حيث يقول الخبراء إن فقدان ما يصل إلى 100 خصلة يوميًا أمر طبيعي تمامًا، ولكن ماذا لو ساءت الحالة مع مرور الوقت؟ هذا ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

تؤثر تغيرات الجو أو الحياة المجهدة أو النقص الغذائي أو نمط الحياة غير الصحي على تساقط الشعر، لذلك من الممكن الحفاظ على شعر صحى من خلال إجراء تعديلات على النظام الغذائي وإضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تعوض العناصر الغذائية المفقودة وتنشط نمو الشعر.



علاج تساقط الشعر بنظامك الغذائى

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن توقف تساقط الشعر بسهولة وتحسن حالة الشعر بشكل طبيعي:

1- المكسرات والبذور

يمكن أن تؤدي إضافة المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي إلى تحسين حالة الشعر بشكل ملحوظ وتمنع تساقطه، حيث يمكن أن تساعد التركيبة الغذائية الكثيفة للمكسرات والبذور من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

2- الزبادى

يقدم الزبادى العديد من الفوائد الصحية من علاج اضطراب المعدة إلى تحسين ملمس شعرك إلى منح بشرتك توهجًا لا تشوبه شائبة، فهو غنى ببروتين الحليب والدهون الصحية وعناصر البروبيوتيك، بما يحافظ على صحة الأمعاء، كما أن وجود البروتين يساعد في تعزيز نمو الشعر.

علاوة على ذلك، تساعد البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادى في تحسين الهضم وصحة الأمعاء، مما يضمن امتصاصًا أفضل للعناصر الغذائية في الجسم، وهو أمر ضروري لنمو الشعر.



البيض

3- البيض

البيض غنى بالبروتين والبيوتين والسيلينيوم والزنك، وكلها عناصر تساعد فى تعزيز نمو الشعر وتعويض فقدان العناصر الغذائية.

وبصرف النظر عن إضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي، فيمكن تحضير أقنعة الشعر البسيطة من البيض أن تساعد أيضًا في وقف تساقط الشعر.



تناول الفواكه تعزز نمو الشعر

4- الفواكه والتوت

الفواكه والتوت مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين سى والمعادن، يمكن للفواكه أن تعزز نمو الشعر بشكل طبيعي وتقوي بصيلات الشعر، ويساعد فيتامين سي الموجود في الفواكه والتوت الجسم على امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يبني الشعر ويمنع تساقطه.

علاوة على ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة في التوت والفواكه يساعد في حماية بصيلات الشعر من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.