شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية قبل النوم تساعدك في إنقاص الوزن.. منها القرفة والحلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأقاويل حول إنقاص الوزن والتي غالبًا ما تتركنا في حيرة من أمرنا بشأن ما هو صواب وما هو خطأ، ولكن هناك بعض الأشياء الأساسية التي نعلم جميعًا أنها يمكن أن تعرقل أهدافنا في رحلة الدايت للتخلص من الوزن الزائد، لعل أبرزها تناول طعام غير صحى ليلًا، حيث من المفترض تناول العشاء قبل النوم بساعتين لتحسين الهضم والنوم وتحقيق نتائج فعالة لفقدان الوزن.

وعلى الرغم من تجنب تناول الحلويات والأطعمة المقلية المحملة بالسعرات الحرارية ليلًا، إلا أن تناول وجبة خفيفة في بعض الأحيان قد يضر بأهداف إنقاص الوزن، لذلك هناك 5 مشروبات يمكنك تناولها قبل النوم تمنحك شعورًا بالشبع وتكبح رغبتك الشديدة في تناول الطعام قبل النوم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".



مشروب الحليب مع الزبادى

1- اللبن مع الزبادي اليوناني

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب البروتين المكون من اللبن مع الزبادى اليوناني، قبل النوم يعد فكرة جيدة بالنسبة لك، حيث يساعد البروتين في إصلاح وتجديد العضلات عندما تكون نائمًا، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

ويحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، حيث يمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا غير المحلى وأضف إليه الزبادي اليوناني.



شاى البابونج

2- شاي البابونج

من المعروف أن شاى البابونج يساعد على الاسترخاء والنوم الجيد ليلًا، حيث يساعد على زيادة مستويات الجلايسين في الجسم وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح الأعصاب وتجعلك تشعر بالنعاس. كما أنه مفيد لعلاج اضطرابات المعدة.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويعزز فقدان الوزن، لذلك يفضل تناول كوب دافئ قبل النوم.



القرفة

3- القرفة

القرفة لها العديد من الفوائد الصحية، حيث تشتهر بخصائصه المعززة لعملية التمثيل الغذائي، كما تحتوى على مضادات الأكسدة مما يجعلهh مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم بالجسم، وتساعد أيضًا فى حرق الدهون، كما يمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب طعم القرفة.



الحلبة

4- الحلبة

يعتبر تناول الحلبة مفيدا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعادة ما يتم تناولها في الصباح، ولكن يمكن تناولها في الليل أيضًا، حيث تولد بذور الحلبة حرارة للجسم وتساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.



حليب الكركم

5- حليب الكركم

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، وكذلك يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، لأن الكركم غنى بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.