شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد النظام الغذائي النباتى.. كيف يدعم المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النظام الغذائي النباتي يعني تناول أطعمة نباتية كاملة وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، وليس نظامًا غذائيًا مقيدًا يجعل الأشياء محظورة ، فالنظام النباتى غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والمغذيات النباتية التي تدعم المناعة ، وتكافح الالتهابات ، وتغذي البكتيريا الصحية في أمعائك، وفقا لما نشره موقع " womenshealth"، وإذا كنت مهتمًا بمعرفة ما هو تناول الطعام النباتي ، وما إذا كان مناسبًا لك ، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

ماذا تأكل في نظام غذائي نباتى

يمكنك تلبية جميع احتياجاتك الغذائية من خلال نظام غذائي نباتى، بدلاً من البروتينات الحيوانية ، على سبيل المثال ، ستركز على مصادر البروتين النباتية ، مثل الفول والبازلاء والعدس ومنتجات الصويا، وتوفر المكسرات والبذور وزبدة المكسرات أيضًا جرعة صحية من البروتين إلى جانب الدهون الصحية، حتى الحبوب الكاملة توفر بضعة جرامات من البروتين لكل وجبة.

بمجرد تغطية البروتين الخاص بك، حاول أن تأكل أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضراوات ، لأن تناول منتجات ملونة مختلفة يمكن أن يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية المختلفة التي تحتاجها، خاصة الخضار الورقية الداكنة هي مصدر جيد للحديد والكالسيوم

هل الأطعمة الحيوانية محظورة تمامًا على النظام الغذائي النباتي؟

إذا كانت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فإن جميع اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ومنتجات البيض غير مطروحة على المائدة، ستحتاج أيضًا إلى الابتعاد عن المكونات المخادعة ، مثل مصل اللبن أو (مشتقات الحليب) والجيلاتين (المصنوع من عظام الحيوانات) ، والتي تستخدم بشكل شائع في الأطعمة المصنعة.

إذا كنت تتبع نهجًا مرنًا ، فليس هناك ما هو محظور تمامًا طوال الوقت، سواء اخترت تناول الأطعمة الحيوانية مرة واحدة في اليوم ، أو مرة في الأسبوع ، أو مرة في الشهر ، فإن الأمر متروك لك تمامًا.

ما هي فوائد النظام الغذائي النباتي؟

نظرًا لأن النظام الغذائي السليم القائم على النبات يتمحور حول الأطعمة الكاملة ، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والمغذيات النباتية التي تدعم المناعة ، وتكافح الالتهابات ، وتغذي البكتيريا الصحية في أمعائك.

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي مقابل البروتين الحيواني بانتظام يمكن أن يساعد في منع العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في النباتات في دعم الكوليسترول الصحي وضغط الدم ومستويات السكر في الدم

ما هي السلبيات المحتملة للأنظمة الغذائية النباتية؟

يعتبر تناول الطعام النباتي خيارًا آمنًا وصحيًا لمعظم الناس ، ولكن يجب عليك دائمًا التحدث مع طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، يجب على أي شخص لديه تاريخ من اضطرابات الأكل ألا يتبع نظامًا غذائيًا يستبعد المجموعات الغذائية، يمكن إساءة استخدام النظام الغذائي النباتي باعتباره نظامًا غذائيًا مقيدًا آخر.

كيف تنتقل إلى نظام غذائي نباتي؟

إذا كنت مستعدًا لبدء تناول المزيد من النباتات ، فيمكنك البدء بكميات صغيرة، إن قلب نظامك الغذائي بالكامل في يوم واحد أمر مرهق ويقلل من احتمالية التزامك به، اختر تغييرين صغيرين لتنفيذهما كل أسبوع، خطوة أولى سهلة: استبدال حليب البقر بالحليب غير المحلى الخالي من الألبان.

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي مرن (يزيد من الأطعمة النباتية ويقلل من الأطعمة الحيوانية ، ولكن لا يلغيها) ينتج عنه فوائد صحية مماثلة ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.