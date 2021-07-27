منظمة "الصحة العالمية" تدعو الحكومات لزيادة حملات فحص "التهاب الكبد"

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد يتسبب في وفاة شخص في العالم كل 30 ثانية.



وقالت المنظمة قبيل انطلاق فعاليات "اليوم العالمي لالتهاب الكبد"، الأربعاء، إن الأمم المتحدة ترغب إلى حد كبير في احتواء مختلف أشكال التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، ولكن يجب تحسين التشخيص والعلاج من أجل تحقيق ذلك.

ويعد شعار اليوم العالمي لالتهاب الكبد هذا العام هو "التهاب الكبد لا يمكن أن ينتظر".

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى القيام بحملات لفحص المزيد من الأشخاص وعلاجهم.

"التهاب الكبد" هو التهاب يصيب الكبد ومن الممكن أن يؤدي إلى أمراض شديدة في الكبد وإلى سرطان الكبد.

وهناك 5 أنواع مختلفة من التهاب الكبد الفيروسي، وهي ("أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه") تحدث الإصابة بها من خلال فيروسات غير مرتبطة ببعضها البعض.