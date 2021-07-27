"الصحة العالمية" تدعو الحكومات لزيادة حملات فحص "التهاب الكبد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد يتسبب في وفاة شخص في العالم كل 30 ثانية.

وقالت المنظمة قبيل انطلاق فعاليات "اليوم العالمي لالتهاب الكبد"، الأربعاء، إن الأمم المتحدة ترغب إلى حد كبير في احتواء مختلف أشكال التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، ولكن يجب تحسين التشخيص والعلاج من أجل تحقيق ذلك.



ويعد شعار اليوم العالمي لالتهاب الكبد هذا العام هو "التهاب الكبد لا يمكن أن ينتظر".





ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى القيام بحملات لفحص المزيد من الأشخاص وعلاجهم.

"التهاب الكبد" هو التهاب يصيب الكبد ومن الممكن أن يؤدي إلى أمراض شديدة في الكبد وإلى سرطان الكبد.

وهناك 5 أنواع مختلفة من التهاب الكبد الفيروسي، وهي ("أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه") تحدث الإصابة بها من خلال فيروسات غير مرتبطة ببعضها البعض.