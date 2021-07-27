أعراض الحمل المبكرة الغريبة التي لا يخبرك بها أحد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:49 مساءً - أصبحت علامات الحمل الكلاسيكية، معروفة للجميع، أولها عدم مجيء الدورة الشهرية. واللقيء والدوار والتعب. لكن النساء الحوامل يعانين أيضاً من مجموعة كاملة من الأعراض التي تتجاوز هذه العلامات الأولى، بدءاً من إفراز المخاط إلى تذوق المعادن إلى الصداع، إليك قائمة من 10 أعراض حمل مبكرة غريبة لم يخبرك بها أحد. اقترحها مجموعة من الأطباء الاستشاريين، حسب خبرتهم.

1. إفرازات الحمل المبكرة

في حين أن العديد من النساء يعانين من إفرازات الرحم، إلا أنها لا ترتبط غالباً بالحمل. لكن معظم النساء الحوامل يفرزن مخاطاً لزجًا أو أبيض أو أصفر شاحباً في وقت مبكر من الأشهر الثلاثة الأولى وطوال فترة الحمل، لمنع الالتهابات حيث يلين عنق الرحم، قومي بزيارة طبيبك إذا بدأت الإفرازات، تتسبب برائحة أو حرقة أو حكة، وتحوّل لونها إلى أصفر مخضر، قد تكون هذه علامات على وجود عدوى.

2. سترتفع حرارة جسمك

عند الاستيقاظ لأول مرة في الصباح بعد الإباضة، ترتفع درجة حرارة جسمك قليلاً. يبقى جسمك على هذا النحو حتى تأتي دورتك الشهرية التالية، ولكن إذا ظلت درجة الحرارة، مرتفعة لأكثر من أسبوعين، فقد تكونين حاملاً.

3. سوف يؤلمك رأسك وتشعرين بتقلصات وترغبين في التبول

ستشعرين بالصداع

كل هذه الأعراض ناتجة عن التغيرات الهرمونية، والتي ترفع حجم الدم أثناء الحمل وهي يمكن أن تؤدي إلى الصداع، وبالنسبة لبعض النساء قد يعانين من تقلصات تشبه الدورة الشهرية على جانبي أسفل البطن، بينما يزداد تردد بعض النساء إلى الحمام، لمرات عديدة إضافية، ذلك لأن الرحم يضغط على مثانتك.

4. ستشعرين وكأن الغرفة تدور

تشعرين بالدوار

حيث يتسبب الحمل في انخفاض ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية، لكن انتبهي جيداً لأعراضك. يمكن أن تكون الدوخة الشديدة المصحوبة بالنزيف وآلام البطن الشديدة علامة على الحمل خارج الرحم وهو الذي تنغرس فيه البويضة الملقحة خارج الرحم، تأكدي من زيارة الطبيب على الفور لتجنب المضاعفات التي قد تهدد حياتك.

5. لا يمكنك إخراج الغازات

قد تشعرين بالانتفاخ، وترغبين بإخراج الغازات لكن هذا لا يحدث، وذلك لأن التغيرات الهرمونية في الحمل يمكن أن تؤدي إلى الإمساك، كما تفعل فيتامينات ما قبل الولادة. حيث يتباطأ جهازك الهضمي أثناء الحمل، وهذا يمنح العناصر الغذائية وقتاً إضافياً كافياً لامتصاصها في مجرى الدم والوصول إلى طفلك الصغير. إذا اصبت بالإمساك، فأضيفي لبرنامجك الغذائي المزيد من الألياف، واشربي الكثير من السوائل، ومارسي الرياضة بانتظام. إذا لزم الأمر، يمكنك تناول مليّن آمن بعد استشارة الطبيب.

6. قد تصابين بالنزيف الخفيف

حوالي 25 إلى 40 % من النساء الحوامل ينزفن بشكل خفيف أو يلاحظن وجود بقع دم في وقت مبكر من الحمل، يمكن أن يحدث النزيف الخفيف عندما تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم، يُعرف هذا باسم نزيف الانغراس، وهو شائع بعد أسبوعين من الحمل. يمكن أن يحدث النزيف أيضاً بسبب تهيج عنق الرحم أو الحمل خارج الرحم أو تهديد الإجهاض. تأكدي من الحصول على المساعدة الطبية فوراً إذا كان نزيفك الخفيف يزداد غزارة أو مصحوباً بتشنجات شديدة أو آلام في الظهر.

7. يقلل الحمل من المناعة

يقلل الحمل من المناعة

هذا يعني أنك أكثر عرضة للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، حيث تعاني النساء الحوامل من أعراض تشبه أعراض البرد أو الإنفلونزا في وقت مبكر من الحمل. تحدثي إلى طبيبك حول خيارات العلاج الآمنة تجنباً للوقوع بأي مشاكل صحية خطيرة عليك وعلى طفلك.

8. تصابين بحرقة في المعدة

تغير الهرمونات يؤثر أيضاً على الصمام الموجود بين المعدة والمريء. حيث تصبح هذه المنطقة أكثر ارتخاء أثناء الحمل، ما قد يتسبب في تسرب حمض المعدة إلى المريء، وهذا يؤدي إلى الإحساس بحرقة المعدة.

قاومي ذلك بتناول وجبات أصغر حجماً وأكثر تواتراً، حاولي تجنب المشروبات الغازية والحمضيات والعصائر والأطعمة الحارة.

9 . تعانين من الإحباط

تعانين من الإحباط

تتغير هرموناتك فجأة عندما تحملين، هذا يمكن أن يغيّر مشاعرك بين البكاء والفرح بشكل غير عادي، وتواجهين أيضاً تقلبات مزاجية،هذا شائع جداً في بداية .

10. تشعرين بطعم كالمعدن في حلقك

يمكن أن تؤدي الزيادة في هرمون الإستروجين والبروجسترون أثناء الحمل إلى تغيرات في حاسة التذوق لدى العديد من النساء الحوامل.

هناك حالة تسمى عسر الهضم التي تجعل بعض النساء الحوامل يشعرن بطعم المعدن في حلوقهن، وكأنهن يقضمن النقود مع الطعام، تخلصي من النكهة المعدنية عن طريق مضغ العلكة الخالية من السكر، حاولي أيضاً شرب السوائل الباردة أو تناول الأطعمة الغنية بالنكهات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.