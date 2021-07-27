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شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لعلاج الآلام المصاحبه لالتهاب الأذن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التهاب الأذن ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية فى الأذن الوسطى، ويمكن أن تكون التهابات الأذن مؤلمة بسبب الالتهاب وتراكم السوائل في الأذن الوسطى، وقد تسبب التهابات الأذن المزمنة ضررًا دائمًا للأذن الوسطى والداخلية، قد يصاب معظمنا بعدوى في الأذن في مرحلة ما من حياته، لذا نقدم بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج الألم الناجم عن التهاب الأذن، بحسب موقع "only my health".
1. ضغط دافئ / بارد
ستساعدك الكمادات الدافئة أو الباردة على التخلص من وجع الأذن ، يمكن أن يؤدي الجمع بين هذين الأمرين بدلاً من ذلك إلى تخفيف الألم، لأن الضغط البارد يساعد على تخدير الألم وتقليل الالتهاب، فيما يساعد الضغط الدافئ في استرخاء تلك العضلات وتحسين تدفق الدم.
ضغط دافئ / بارد
2. زيت الثوم
يساعد زيت الثوم المحمل بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات على محاربة العدوى المسببة للبكتيريا والفيروسات في أذنك وتهدئة الألم.
زيت الثوم
3. الزنجبيل
مسكن طبيعي للألم مع خصائص مضادة للالتهابات والمضادات الحيوية، الزنجبيل له فوائد صحية مختلفة ويمكن أن يساعدك في الواقع على تهدئة هذا الألم الناجم عن عدوى أذنك.
الزنجبيل
4. زيت الزيتون
زيت له فوائد صحية عديدة من الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية إلى منع السكتات الدماغية، يمكنك أيضا استخدام هذا الزيت للتخلص من آلام الأذن والتخلص من شمع الأذن والتهابات الأذن، زيت الزيتون المليء بخصائص مضادة للبكتيريا يساعد على قتل العدوى المسببة للبكتيريا والالتهابات والتي بدورها تساعدك على تهدئة الألم.
5. خل التفاح
مليء بخصائص مضادة للبكتيريا والتي لن تساعدك فقط على تخفيف آلام الأذن بل ستكافح التهاب الأذن أيضًا.
خل التفاح