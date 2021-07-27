شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لعلاج الآلام المصاحبه لالتهاب الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأذن ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية فى الأذن الوسطى، ويمكن أن تكون التهابات الأذن مؤلمة بسبب الالتهاب وتراكم السوائل في الأذن الوسطى، وقد تسبب التهابات الأذن المزمنة ضررًا دائمًا للأذن الوسطى والداخلية، قد يصاب معظمنا بعدوى في الأذن في مرحلة ما من حياته، لذا نقدم بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج الألم الناجم عن التهاب الأذن، بحسب موقع "only my health".

1. ضغط دافئ / بارد

ستساعدك الكمادات الدافئة أو الباردة على التخلص من وجع الأذن ، يمكن أن يؤدي الجمع بين هذين الأمرين بدلاً من ذلك إلى تخفيف الألم، لأن الضغط البارد يساعد على تخدير الألم وتقليل الالتهاب، فيما يساعد الضغط الدافئ في استرخاء تلك العضلات وتحسين تدفق الدم.



ضغط دافئ / بارد