شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب تباطؤ نبضات القلب لأقل من 60 نبضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب ليكون أقل من 60 نبضة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن من اسباب تباطؤ نبضات القلب: ١. الأدوية. ٢. ضعف الغده الدرقية. ٣.زيادة اللياقة. ٤.زيادة نشاط العصب العاشر. ٥.تأثر ضفائر القلب بطرق عده. تجدر الإشارة إلى نبض القلب السليم يتراوح أثناء الراحة للبالغين بين 60 و100 ضربة في الدقيقة.

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