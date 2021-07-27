المغرب يحقق في وفاة شابة بعد حقنها بلقاح جونسون آند جونسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت المملكة المغربية تحقيقاً للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة شابة بعد لحظات قليلة من تلقيها لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي.

ويتعلق الأمر بشابة في الثلاثينيات، استفادت برفقة حوالي 500 من زملائها العاملين في القطاع السياحي بمدينة مُراكش، من اللقاح الأمريكي "جونسون آند جونسون".



وتوفيت الشابة بعد لحظات من تلقيها التطعيم الأمريكي الذي يُمنح في جُرعة واحدة.

ومباشرة بعد علمها بالواقعة، فتحت وزارة الصحة المغربية تحقيقا طبياً للكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، إن كان مرتبطاً باللقاح أم بمضاعفات سابقة كانت تُعاني منها الفتاة.

ومن جهتها، استبعدت مصادر طبية محلية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن يكون ربط حالة الوفاة باللقاح الأمريكي، خاصة أنها حالة الوفاة الوحيدة التي سُجلت في المملكة بعد تلقيها هذا اللقاح، كما أن 499 شخصاً تلقوه في نفس اليوم ولم يظهر عليهم سوى الأعراض الجانبية العادية.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن المملكة لم يسبق لها أن سجلت أي وفاة بسبب تلقي اللقاحات المضادة لكورونا والمعتمدة في البلاد.



ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الصحية سبق لها أن فتحت في وقت سابق تحقيقا طبيا حول ما أثير عالميا من ادعاءات حول تسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين منه.

وذكرت المصادر ذاتها أن المملكة لم توافق على استخدام اللقاح الأمريكي إلا بعد إذن من اللجنة العلمية التابعة لمديرية الأدوية والصيدلة، مشددة على أنه مُعتمد في حوالي 70 دولة.

وقبل أيام، تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 300 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس “كورونا” للمغرب، من خلال برنامج “كوفاكس”؛ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.