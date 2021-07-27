شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نهدف لخفض التدخين بمعدل 30% بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاطمة العوا المستشار الإقليمى لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر رصد التدخين بدراما رمضان 2021:" نهدف لخفض معدلات استهلاك التبغ بنسبة 30 % بحلول 2030، حيث يؤدى التدخين لوفاة 8 ملايين شخص سنويا".

من جانبها قالت الدكتورة هبة الله السمرى عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق: "فى مصر يوجد 18 مليون مدخن، وعدد الوفيات فى مصر تصل إلى 171 ألف سنويا، بسبب أمراض تتعلق بالتدخين الإيجابى والسلبى، وذلك حسب إحصائيات وزارة الصحة، لأنه قادر على تغيير اتجاهات سلوكيات خاطئة".

وأكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، خلال ورشة عمل لرصد مشاهد التدخين في رمضان الماضى 2021: رصدنا 27 مسلسلا واكتشفنا وجود 18 ساعة تشمل على مشاهد تدخين في هذه المسلسلات، بواقع 4% من الزمن الكلى للمسلسلات.

وأضاف، وجدنا أن مشاهد التدخين موجودة في نصف المسلسلات، واتفقنا أننا سنرسل هذا الرصد إلى الجهات المعنية للإقلال من مشاهد التدخين، موضحا أن التدخين ارتبط بالإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والشرايين التاجية، والذبحة الصدرية.

وأضاف إن نتائج الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وامراض الصدر، تهدف لضرورة تطبيق الاتفاقيات والقرارات التى وقعت عليها مصر وتمنع الإعلان بكل صوره عن التدخين، وتفعيل الدور الرقابى على الدراما فى ظل وجود العديد من الجهات الرقابية الكثيرة فى مصر والتى من شأنها أن تستخدم حقها المشروع بشكل صحيح وهذا لا يتعارض بأى شكل مع حرية الرأى والتعبير فهدف الرقابة هنا حماية المجتمع من مخاطر التدخين.

بالإضافة إلى المطالبة بوجود ميثاق إعلامى أو مدونة سلوك يشارك فى وضعها المنتجون من جهة، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من جهة أخرى، و يتم بمقتضاها منع مشاهد التدخين فى المسلسلات إلا إذا كان المشهد موظف دراميا بحيث أنه جزء لا يتجزأ من الموقف الدرامى فينبغى وضع تحذيرات لتوعية المشاهد أو ظهور تحذير فى بداية أو نهاية العمل الدرامى.