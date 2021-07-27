شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معتقدات خاطئة عن التغذية.. منها الأكل بليل بيزود الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحى من أفضل الأشياء التي يجب اتباعها للحفاظ على نمط حياة صحي، لكن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول طرق التغذية الصحية، نتعرف على أبرز هذه المعتقدات الخاطئة وتصحيحها، بحسب موقع " express".

معتقدات خاطئة عن التغذية وتصحيحها

تقوم التغذية الصحية على أساس اختيار الأطعمة المناسبة، واتباع خطة تغذية جيدة، ونمط نوم، وجدول زمني للتمارين الرياضية، ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي كبير على صحتك، لكن هناك معتقدات خاطئة عن التغذية الصحية وتشمل:

الكربوهيدرات ضارة بالصحة

يعتقد الكثير من الناس أن الكربوهيدرات مسئولة عن طفرات الأنسولين التي تسبب السمنة وأمراض القلب، ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة، الأمر كله يتعلق بالاعتدال واختيار الكربوهيدرات المناسبة في نظامك الغذائي.

غالبًا ما تحتوي الكربوهيدرات المغذية مثل الخضراوات الجذرية والبقوليات على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساهم جميعها بشكل إيجابي في اتباع نظام غذائي صحي.

الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات ويجب التقليل منها مثل الكعك والخبز الأبيض هي أقل تغذية بكثير ويجب تقييدها لتجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

وجبة الفطار هو الوجبة الأهم في اليوم

هذا أيضاً من المعتقدات الخاطئة، حيث تشير الأبحاث إلى أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مدخول السعرات الحرارية اليومية - وبالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بجدول صيام متقطع (يتضمن عادةً الصيام لمدة 14-16 ساعة)، فمن الشائع تخطي الوجبة الأولى في اليوم.

إذا كنت تستمتع بوجبة الإفطار، قم بتناولها ومع ذلك ، إذا كانت وجبة الفطار لا تتناسب مع روتينك، فلا تخف - إنها ليست كارثة غذائية.

فقط تأكد من أن نظامك الغذائي يظل متوازنًا، ولا تفرط في تعويض السعرات الحرارية خلال وقت الغداء أو العشاء.

المكملات الغذائية ليست مفيدة مثل الأطعمة الطبيعية

من المهم زيادة عدد العناصر الغذائية والفيتامينات التي تتلقاها من خلال نظامك الغذائي اليومي، واختيار الأطعمة المناسبة ومع ذلك، يمكن أن تكون المكملات طريقة رائعة لضمان حصولك على ما يكفي من التغذية بالإضافة إلى نظامك الغذائي المعتاد.

إذا كنت تكافح من أجل الحصول على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها من خلال نظامك الغذائي المعتاد، يمكن أن تكون المكملات خيارًا جيداً لزيادة تناولك هذه الفيتامينات.

جرعات مكملات الكركم، على سبيل المثال ، تعد حلاً رائعًا وطبيعيًا لزيادة تناول الكركمين - وهي طريقة فعالة لتقليل الالتهاب الجسدي ووجع العضلات.

لا يجب أن تأكل في وقت متأخر من اليوم إذا كنت تريد حرق الدهون

لا يوجد شيء خاطئ بطبيعته في تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم ولن يمنعك ذلك من فقدان الوزن.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك ، فإن الأمر كله يتعلق بالالتزام بأهداف السعرات الحرارية الإجمالية - جودة طعامك هي المفتاح الحقيقي، وليس متى تقرر تناوله.