فوائد السبانخ للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - عندما يذكر السبانخ، فيجب أن نتذكر البحار " بوباي" بطل أفلام الرسوم المتحركة والذي كان يستمد قوة عضلاته ويقاتل الأشرار بعد أن يتناول وجبة السسبانخ، ولم ننس نصائح الأمهات التي تناقلناها جيلاً بعد جيل، فحثثنا أطفالنا على تناوله، وها هي الدكتورة وفاء عبيد اختصاصية التغذية تقدم لك عزيزتي الأم شرحاً لفوائد السبانخ للأطفال كالآتي.

ما هو السبانخ؟

السبانخ من الخضروات المألوفة

السبانخ هو نبات حولي من الخضراوات الحقلية المألوفة، موطنه الأصلي آسيا وهو منخفض الطول ويبلغ طوله 30 سم، وينتج مجموعة سميكة من الأوراق العريضة الطرية. ويأكل الناس أوراقه نيئة أو مطبوخة. وينتمي السبانخ إلى البنجر أو الشمندر السويسري وإلى العديد من الأعشاب الشائعة التي تستخدم في الطبخ والتغذية.

فوائد السبانخ للصحة العقلية

عصير السبانخ

يحتوي السبانخ على عناصر غذائية هامة للحصة العقلية للكبار والصغار؛ فقد كشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها جريدة «التايمز» البريطانية، أن تناول السبانخ مرة واحدة يومياً يؤدي إلى حماية الدماغ من الأمراض العقلية ويبقي العقل في شبابه لسنوات طويلة.

أثبتت الدراسة أن تناول وجبة يومياً من السبانخ يعمل على زيادة قدرة الدماغ لدى الإنسان في وقت لاحق من العمر، وهو ما يعني الحماية من الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان في الشيخوخة مثل «الخرف والزهايمر».

يساعد السبانخ على زيادة مهارات التفكير والذاكرة لدى الأطفال، كما يؤدي ذلك إلى حمايتهم من الأمراض العقلية مستقبلاً.

بعض العناصر الهامة التي يحتويها السبانخ مثل فيتامين «ك» و«حمض الفوليك» تقف وراء حماية العقل وتنشيطه مدى الحياة.

فوائد عامة للسبانخ

يحتوي على الحديد

يحتوي السبانخ على كمية كبيرة من العناصر المضادّة للأكسدة، والفيتامينات الهامة.

كما أنه يساعد الأطفال في الحصول على مزاج جيد ورائق.

يحتوي السبانخ على نسبة كبيرة من الحديد مما يحارب فقر الدم لدى الأطفال.

يحتوي كوب من السبانخ المطبوخة على 42 ملغ من الكالسيوم، والسبانخ يحتوي أيضا على كميات كبيرة جدا من فيتامين (A) والسيلينيوم.

محاذير تناول السبانخ

يحتوي على نسبة كبيرة من الاملاح المعدنية

يحتوي السبانخ على كمية من النيترات قد تزيد بسبب سوء التخزين.

وقد تؤثر على الجهاز البولي لدى الطفل في حال زيادة الكمية منه.

ويفضل عدم تقديم السبانخ بأي شكل للطفل قبل عمر العشرة أشهر.

كمية الاملاح المعدنية المتوافرة في السبانخ قد تعمل على تقليل امتصاص الكالسيوم لدى الأطفال.

وهناك بعض الأطفال قد يعانون من الحساسية ويجب التدرج في تقديمه لهم.

يؤدي تناول كميات كبيرة من السبانخ إلى زيادة الوقت المستهلك لهضمهِ؛ مما يعرض الطفل للمغص والنتفاخ وتلبك الهضم.



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