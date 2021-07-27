متى يجب أن يعرف الأطفال أسماءهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 مساءً - ينمو طفلك في السنة الأولى، ويتعرف على الكثير من الأشياء من ضمنها التعرف على اسمه، بعد أن تتطور لديه اللغة ما بين 4 و9 أشهر، لكن ليس كل الأطفال، حتى لو كانوا أشقاء، سيتطورون بشكل مماثل، إليك المزيد من الطرق حول كيفية مساعدة طفلك على معرفة اسمه، وكذلك متى يجب عليك الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان لديك أي مخاوف بشأن تأخيرات محتملة في النمو.

علامات يعرف فيها الطفل اسمه

ضعي في اعتبارك عمر المولود

ربما لاحظت أن طفلك ينظر إليك عندما تتحدثين حتى في الشهر الأول من عمره، قبل أن يتمكن من معرفة أسمه. لذا، كيف يمكنك تحديد ما إذا كان طفلك يتعرف على اسمه أم لا لاحقاً؟ اتبعي هذه الطرق:

أولاً- ضعي في اعتبارك عمر طفلك

في حين أن بعض الأطفال قادرون على التعرف على أسمائهم في وقت مبكر من 4 إلى 6 أشهر، قد يحتاج بعضهم الآخر إلى أن يصلوا بين 7 إلى 9 أشهر ليتعرفوا على أسمائهم.

ثانياً - لاحظي درجة انتباهه

يجب أن يلتفت طفلك الصغير لينظر إليك أو ينطق (يصدر أصواتاً) عندما تلفظين اسمه، لذا انتبهي إلى لغة جسده وأي أصوات يصدرها، فإذا أظهر بعض علامات التعرف الأخرى، فمن المحتمل أن طفلك يعرف اسمه.

مساعدة طفلك على التعرف على اسمه

يمكنك مساعدة طفلك على تعلم اسمه بعدة طرق، لا تقلقي إذا لم تنجح هذه الأساليب على الفور. كل ما عليك هو اتباع هذه الاستراتيجيات:

1 - جربي التكرار

جربي تكرار الاسم

عندما تتفاعلين مع طفلك، استخدمي اسمه بشكل متكرر، قولي جملاً مثل: "سعيد هل تحب زجاجة الرضاعة الخاصة بك؟" أو "حان وقت تغيير حفاضاتك يا سعيد!" قد يساعد الاستخدام المنتظم لاسم طفلك في المحادثة على معرفته لاسمه مع الوقت.

2 - العبي لعبة "ما اسمك"؟

العبي لعبة ما اسمك

قد يستمتع الأطفال الصغار بلعب لعبة ما اسمك؟ هي طريقة بسيطة، ابدأي بسؤاله: "ما اسمك؟"، ثم أجيبي على الفور بقول اسم طفلك ببطء وبوضوح. بمرور الوقت، قد تجدينه أجاب قبل أن تفعلي أنت ذلك.

3 - تخلصي مما يشتت ذهنه

تخلّصي مما يشتت ذهنه

أي تحكمي بأوقات تعليمه اسمه، حاولي الانتقال معه إلى غرفة هادئة، اعطيه لعبة ليلعب بها وراقبيه لفترة، بعد ذلك، لاحظي ما إذا كان يستجيب عندما تنادينه باسمه.

4 - غيري نبرة صوتك

غيري نبرة صوتك

جربي صوتاً رناناً أو همساً أو حماسياً في مناداته باسمه لمعرفة ما إذا كان ذلك يجذب انتباه طفلك بشكل أفضل من صوتك المعتاد في التحدث.

5 - استخدمي الصور

استخدمي الصور

فكري في مشاركته رؤية ألبوم صور، ودعيه ينظر إليه أشيري إلى الأشخاص الذين ترينهم وقولي أسماءهم. افعل الشيء نفسه عندما تصلين إلى صورة لطفلك. يمكنك قول أشياء مثل "انظر إلى عيون منى الزرقاء الجميلة!" أو "هذه قبعة لطيفة ترتديها هدى!"

6 - ضع في اعتبارك أن نطق بعض الأسماء أسهل من غيرها

اختاري له لقباً

على سبيل المثال، قد يكون اسم هاني أسهل من اسم أحمد على اللسان، فإذا كان اسم طفلك يحتوي على مقاطع متعددة، ففكري في إنشاء لقب قصير لاستخدامه حتى يتم تطوير نطقه للأحرف بشكل أفضل.

7 – اتصلي بالطبيب إذا كان طفلك لا يستجيب

اتصلي بالطبيب إذا كان طفلك لا يستجيب

إذا كان طفلك الصغير لا يستجيب باستمرار لاسمه عندما يصبح في عامه الأول. قد يقترح طبيب طفلك أن يتم فحص سمعه أو أن يحدد موعداً للتقييم مع خدمات التدخل المبكر، فعدم الوصول إلى نطق الاسم قبل 12 شهراً قد يكون علامة مبكرة على التوحد أو مشاكل التواصل الاجتماعي أو التأخر في النمو..