طرق صحية لإبطاء علامات الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أنه ثمة علاقة وطيدة بين النظام الغذائي وظهور أعراض الشيخوخة في وقت مبكر، لذلك يتوجب علينا اتباع نظام غذائي يساعدنا على تلافي أعراض الشيخوخة.

طرق لإبطاء الشيخوخة:

1- قليل من السكر

وفي البداية ينصح جوب باستهلاك كميات قليلة من السكر والمنتجات المعالجة الأخرى، والتي تتسبب في تكوين “الجذور الحرة”، التي تتلف الخلايا والجينات الموجودة بها وتحفز الالتهابات داخل الجسم، وهو ما يدمر التيلوميرات.

ويوصي جوب بالإكثار من الفواكه والخضروات، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة المحيدة للجذور الحرة. مع العلم أن الشاي الأخضر والقهوة هي الأخرى تحتوي على مضادات الأكسدة.

2- نظام البحر المتوسط

ولإبطاء الشيخوخة، ينصح خبراء التغذية بنظام البحر الأبيض المتوسط، الذي يقوم على كثير من الخضروات والفاكهة والبقوليات والزيوت الصحية كزيت الزيتون والقليل من اللحوم والأسماك.

وعلى الرغم من أنه من الناحية النظرية تثبت أن التيلوميرات يمكن أن تتأثر بالنظام الغذائي، إلا أنه لا توجد دراسة رئيسية توضح الآلية الكامنة وراء ذلك.

وفي النهاية يجمع جوب ونورمان على أن النظام الغذائي لابد أن يعزز بنمط حياة صحي بالكامل يشمل المواظبة على ممارسة الرياضة والنوم بشكل كاف مع الإقلاع عن التدخين والخمر.