شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل نظام غذائي لإنقاص وزنك بعد "لخبطة" العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من أفضل الطرق لفقدان الوزن، ولكن أهم شيء يجب فعله عند اتباع نظام غذائي جديد هو أن تسأل نفسك هذه الأسئلة: هل هو مستدام؟ هل يمنع بعض الأطعمة بما في ذلك الأطعمة المفضلة لديك؟ هل يمكنك الاستمرار في هذا النظام الغذائي أثناء التواصل الاجتماعي مع عائلتك والذهاب إلى المطاعم؟ ويقدم التقرير التالى أفضل 5 أنظمة غذائية تساعدك فى إنقاص الوزن، وفقا لما نشر من موقع prevention.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تشمل الأنظمة الغذائية ذات النمط المتوسطي الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع، والكثير من الفاصوليا والفواكه والخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، يمكنك تناول الجبن باعتدال، لكن قلل من تناول اللحوم الحمراء مرة أو مرتين في الأسبوع.



حمية البحر الأبيض المتوسط

كيف تعمل لفقدان الوزن:على الرغم من أن الجاذبية الأساسية لهذا النظام الغذائي تكمن في فوائده الصحية العديدة، يمكن أن تؤدي أيضا إلى فقدان الوزن إذا قللت من تناول السعرات الحرارية إلى 1500 في اليوم أو أقل.

حمية داش

تم تصميم النظام الغذائي منخفض الصوديوم لوقف ارتفاع ضغط الدم، كطريقة لمساعدة الأشخاص على التحكم في ضغط الدم دون استخدام الأدوية، ويركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ويحد من الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي.

حمية داش كيف يعمل لإنقاص الوزن:من المؤكد أنك ستحسن صحتك من خلال هذا النظام الغذائي ، وإذا قمت بتقييد السعرات الحرارية أثناء اتباع قواعد لصحة القلب ، يمكنك إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم. كيف يعمل لإنقاص الوزن:من المؤكد أنك ستحسن صحتك من خلال هذا النظام الغذائي ، وإذا قمت بتقييد السعرات الحرارية أثناء اتباع قواعد لصحة القلب ، يمكنك إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم. حمية نباتية حمية نباتية النظام الغذائي النباتي التقليدي، يتجنب النباتيون جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض بينما يتطلع بعض الناس إلى النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن أيضًا، ومع العصر الجديد للحوم النباتية، أصبح تناول اللحوم النباتية أسهل من أي وقت مضى.

حمية نباتية كيف يعمل لإنقاص الوزن:لن يساعدك مجرد اتباعك للنباتيين على إنقاص الوزن بعد كل شيء، يمكن أن تندرج الحلوى والمكرونة ورقائق البطاطس تحت ملصق نباتي دون أن تكون صحية بشكل خاص أو منخفضة السعرات الحرارية. كيف يعمل لإنقاص الوزن:لن يساعدك مجرد اتباعك للنباتيين على إنقاص الوزن بعد كل شيء، يمكن أن تندرج الحلوى والمكرونة ورقائق البطاطس تحت ملصق نباتي دون أن تكون صحية بشكل خاص أو منخفضة السعرات الحرارية. الصيام المتقطع الصيام المتقطع هناك عدة طرق مختلفة لتنفيذ خطة الصيام المتقطع: يأكل بعض الأشخاص ما يريدون 5 أيام في الأسبوع، ثم يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية في اليومين الآخرين، عليك تناول طعام غير محدود بين الساعة 8 صباحا و 4 مساء ، والصيام لمدة 16 ساعة أخرى.

الصوم المتقطع كيف يعمل من أجل إنقاص الوزن:من خلال الحد من استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام ، سوف تزيل الكيلوجرامات ، هناك بعض الأدلة على أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يزيد أيضا من معدل الأيض لديك وله آثار صحية إيجابية أخرى. كيف يعمل من أجل إنقاص الوزن:من خلال الحد من استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام ، سوف تزيل الكيلوجرامات ، هناك بعض الأدلة على أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يزيد أيضا من معدل الأيض لديك وله آثار صحية إيجابية أخرى.

النظام الغذائي الحجمي

الأطعمة التي توفر أكبر قدر من التغذية لأقل كمية من السعرات الحرارية، تنقسم الأطعمة إلى أربع فئات، من الأقل كثافة للطاقة (الفواكه ، والخضراوات غير النشوية ، والحساء القائم على المرق) إلى معظم الأطعمة كثيفة الطاقة (البسكويت ، والبسكويت ، والشوكولاتة ، والمكسرات ، والزبدة)، يخطط أخصائيو الحميات وجباتهم لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطعمة منخفضة الكثافة.



النظام الغذائي الحجمي

كيف يعمل لإنقاص الوزن:الرياضيات هنا بسيطة - كلما قل استهلاك السعرات الحرارية ، زاد الوزن الذي ستفقده، وجدت دراسة أجريت عام 2016 ارتباطًا مهمًا بين الأنظمة الغذائية منخفضة الكثافة للطاقة وفقدان الوزن.