ما هو فحص هشاشة العظام ومتى تحتاج لإجرائه؟

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القاهرة - سامية سيد - فحص هشاشة العظام أو فحص كثافة العظام DEXA هو اختبار يقيس كثافة المعادن في العظام لتقييم ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو الكسر، في سلسلة " اطمن على نفسك" نتعرف على فحص هشاشة العظام ومتى تحتاج لإجرائه، بحسب موقع "very well health".

يرمز DEXA إلى قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة، حيث يتم توجيه حزمتين من الأشعة السينية إلى العظام بينما يمكن أن تظهر الأشعة السينية المنتظمة تغيرات في كثافة العظام (هشاشة العظام) بعد فقدان العظام بحوالي 40٪ ؛ يمكن لمسح DEXA اكتشاف تغييرات صغيرة تصل إلى 1٪ ، مما يجعلها أكثر حساسية ودقة.

لماذا يتم إجراء فحص هشاشة العظام

يكشف فحص هشاشة العظام DEXA عن عظام ضعيفة أو هشة للمساعدة في التنبؤ باحتمالات حدوث كسر في المستقبل، وفي بعض الأحيان ، لتحديد ما إذا كان يجب على شخص ما تناول الأدوية لإبطاء فقدان العظام.

لمقارنة تطور فقدان العظام - بعبارة أخرى ، يمكن أن تظهر مقارنة الفحص مرة بعد مرة لمتابعة ما إذا كانت كثافة العظام تتحسن أم تسوء أم لا تزال على حالها.

يمكن أيضًا استخدام فحص DEXA لتقييم مدى نجاح علاج هشاشة العظام وبعد حدوث كسر ، يمكن لمسح DEXA تقييم ما إذا كان الكسر محتملًا بسبب هشاشة العظام

تشمل الأسباب الأخرى لإجراء فحص DEXA ما يلي:

-ظهور كسر أو فقدان العظام في العمود الفقري في الأشعة السينية.

-لديك آلام في الظهر يمكن أن تكون ناجمة عن كسر في العمود الفقري.

كاختبار فحص لفقدان العظام ، والذي يميل إلى الحدوث مع تقدم العمر، توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية ، وكذلك مؤسسة هشاشة العظام الوطنية (NOF) ، بأن يكون لدى جميع النساء في سن 65 عامًا أو أكبر وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا مسح DEXA مرة واحدة على الأقل.

يرجع الاختلاف في العمر إلى أن فقدان العظام لدى النساء يرتبط بتناقص هرمون الاستروجين، الذي يحدث مع انقطاع الطمث، لذلك تميل النساء إلى تطوير كثافة معادن منخفضة في العظام في وقت أقرب من الرجال.

الأشخاص الآخرون الذين يُنصح في كثير من الأحيان بإجراء فحص DEXA ، وفقًا لجمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA) ، هم:

-النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس ولا يتناولن الإستروجين.

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي لكسر الورك.

-المدخنون أو الأشخاص الذين دخنت أمهاتهم أثناء الحمل.

-النساء بعد انقطاع الطمث طويلات القامة أو النحيفات.

-الرجال الذين يعانون من حالات إكلينيكية مرتبطة بفقدان العظام ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض الكلى المزمنة.

-الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المعروفة بأنها تسبب فقدان العظام، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات والعديد من الأدوية المضادة للنوبات والجرعات العالية من الأدوية البديلة للغدة الدرقية.

-الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 (الأطفال أو المعتمدين على الأنسولين) أو أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو تاريخ عائلي من الإصابة بهشاشة العظام.

-أولئك الذين لديهم معدل دوران مرتفع للعظام ، والذي يظهر على شكل كولاجين زائد في عينات البول.

-الأشخاص المصابون بحالة الغدة الدرقية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو حالة جارات الدرقية ، مثل فرط نشاط جارات الدرقية.

-مرضى زرع الأعضاء المعرضون لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام بسبب الأدوية المضادة للرفض التي قد يتناولونها.

-الأشخاص الذين أصيبوا بكسر بعد صدمة خفيفة فقط.