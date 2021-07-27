شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تُعجل بظهور علامات تقدم السن عند المرأة.. الضغوط النفسية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدراسات تشير إلى المرأة تعيش بعمر افتراضى فى كثير من بلدان العالم أطول من الرجل، ومع ذلك يزعج السيدات ويؤرقهن كثيرا ظهور علامات الكبر فى سن مبكرة نسبيا والتحدث كثيرا عن هوس التجميل وعملياته، في حين أنه من النادر أن تجد رجلا يعاني من ظهور علامات الكبر على ملامحه فى سن مبكرة

يقدم موقع Brightside تقريرا حول بعض الأسباب التي تجعل المرأة أكثرعرضة لعلامات تقدم السن في أوقات مبكرة وهى:

التعرض للضغوطات النفسية:

يشير خبراء الصحة النفسية، إن المرأة عادة ما تكون أكثر تعرضا لحالات الانهيار العصبي والاكتئاب، خاصة إذا كانت تعمل إلى جانب مهامها المنزلية، وهذا يرجع إلى اختلاف طبيعة الهرمونات بين الرجل والمرأة، فتقلبات الهرمونات هي التي تتسبب في زيادة الشعور بالاكتئاب لدى الإنسان، وهذه التقلبات تحدث لدى السيدات بشكل أكبر، والضغط النفسي المستمر يؤدي بالتأكيد إلى ظهور علامات كبر السن في وقت أسرع.

نوع البشرة:

وفقا لتصريحات أطباء الجلدية، فإن بشرة الرجل تكون أكثر سمكا من بشرة المرأة، هذا يعني أن طبيعة بشرة الرجل تجعل ظهور تجاعيد الوجه أقل، وحتى أنها حين تظهر تكون غير مرئية، في حين أن التجاعيد لدى المرأة تظهرفي وقت أسرع، وتكون مرئية بسبب طبيعة بشرتهم الرقيقة.

الحمل:

أثبتت الدراسة التي تم إجراؤها في جامعة جورج ماسون أن الحمل يجعل المرأة تبدو أكبر من سنها الحقيقي بحوالي11 عاما، هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له المرأة خلال الحمل من أعراض التعب والإرهاق الجسدي، والذي يجعلها تشعر بأنها في عمر أكبر من عمرها الحقيقي، وخلال الحمل تتعرض المرأة أيضا للضغوطات النفسية وتعاني من الحساسية المفرطة والانفعال من دون أسباب واضحة، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالاكتئاب دون مبرر، كل هذا يؤثر على مظهر المرأة الخارجي ويجعل ملامحها تبدو أكبر من سنها.