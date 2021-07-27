شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق بسيطة وفعالة لعلاج حروق الشمس.. احذر التقشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حروق الشمس تكون مؤلمة وخطيرة لذلك يجب عليك إتباع خطوات معينة وبحذر للتعامل مع تلك الحروق فور التعرض لها، فقد تبدأ بشرتك في التقشر بعد أيام قليلة، ولكن هل من المفترض أن تقشرها؟ يوضح موقع "إكسبريس" أفضل الطرق لعلاج حروق الشمس بسرعة.

تسبب حروق الشمس أضرارًا بأكثر من طريقة حتى لو تحسنت بشكل طبيعي في غضون سبعة أيام، حيث نشعر بألم قصير المدى واحمرار الجلد ولكن كل هذه الأعراض تتلاشى، وتبقى المشكلة في حالة تلف الجلد.

تسرع حروق الشمس من شيخوخة الجلد وهو سبب رئيسي للإصابة بسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد بشكل عام.



احذر تقشير الجلد الناتج عن حروق الشمس

هل هناك ضرر من تقشير حروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس؟

إذا كان الضرر قد حدث بالفعل وكنت مصابًا بحروق شديدة فلا داعي للقلق، ولكن يجب عليك علاج تلك الحروق دون محاولة تقشير الجلد، فيجب تركه حتى ينسلخ من جسمك من تلقاء نفسه، حيث يتوقف تقشير الجلد عند التئام الحروق أي بعد حوالي سبعة أيام من الإصابة بها.



يفضل عدم تقشير الجلد المحروق

- فيما يلي.. 4 طرق لعلاج حروق الشمس: 1- الترطيب

أفضل شيء تفعله عندما تتعرض للحروق الشمس هو تبريد الجلد فورًا، عن طرق أخذ حمامًا باردًا.

2- علاج الالتهاب

الجلد المحروق يكون ملتهبا، لذلك من المهم علاجه بتناول دواء عقار مضاد للالتهاب مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.

3- الكريمات المرطبة

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن استخدامها للمساعدة في الشفاء من حروق الشمس، مثل الكريمات، حيث يوصي باستخدام كريم كورتيزون بنسبة واحد بالمائة بدون وصفة طبية لبضعة أيام للمساعدة في تهدئة الاحمرار والتورم.

يمكنك أيضًا استخدام الصبار لتهدئة الحروق الخفيفة وغسول ترطيب لطيف على البشرة، ولكن تجنب استخدام المراهم الزيتية لأنها قد تحبس الحرارة وتجعل الحرق أسوأ.

4- الإكثار من شرب السوائل

عند الإصابة بحروق الشمس، يفضل شرب الكثير من السوائل التي تساعد في ترطيب الجسم بما يفيد علاج تلك الحروق، حيث يساهم شرب السوائل في سحب الحرارة الناتجة عن تلك الحروق وتهدئتها.