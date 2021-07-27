سعر ومواصفات iphone 13 pro max.. فيديو يرصد إبداعات أبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الاهتمام الشديد تحيط بهاتف iphone 13 pro max، حيث يترقب عملاء أبل الإمكانيات الجديدة التي ستضيفها الشركة لهاتفها المنتظر.

ربما ستكون فتحة الكاميرا هي التعديل الأبرز الذي ستضيفه أبل لهاتفها iphone 13 pro max وiPhone 13 Pro وفقا لتسريبات من قبل Ming-Chi Kuo محلل أبل.

وتحدث Ming-Chi Kuo، في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب، عن أن آيفون 13 برو ماكس سيأتي بكاميرا فائقة الاتساع.

ووفقا للتسريب، فكاميرا iphone 13 pro max، تمت ترقيتها من 5P (f / 2.4) وتركيز ثابت (FF) إلى 6P (f / 1.8) و ضبط تلقائي للصورة (AF).

قد تكون الكاميرا هي التحديث الأبرز في آيفون 13 برو ماكس وآيفون 13 برو، ولكنها لسيت الوحيدة، فالهواتف الجديد من أبل، وفقا للتسريبات، ستستخدم تقنية LTPO.





وتتميز تقنية LTPO، التي ستضيفها أبل لهاتف iphone 13 pro max، بأنها الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

كما أن شركة أبل سوف تدعم آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، بتحديث للشاشة بمقدار 120 هرتز.

مواصفات iphone 13 pro max

وفقا للتسريبات فإن أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس، هي، أنه يعمل بنظام التشغيل iOS 15، ويبلغ قياس الشاشة 6,7 بوصة.

ويأتي هاتف iphone 13 pro max بمعالج Apple A15، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، ومساحة داخلية 512 جيجابايت/ 1 تيرا بايت، وكاميرا رباعية: 12+12+12+3D ميجا بكسل.





أما أبعاد آيفون 13 برو ماكس فهي، 159.6 × 76.1 × 7.2 ملم، ويبلغ وزنه 230 جراما.

ويأتي iphone 13 pro max بشريحة اتصال واحدة (نانو سيم و/ أو eSIM) أو شريحتين نانو سيم.

ويتميز هاتف آيفون 13 برو ماكس، بأن الزجاج الأمامي والخلفي له مصنوع من مادة "كورنينج غوريل"، أما إطار الهاتف فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



وتوقعت التسريبات أن يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والبرونزي.

أما بطارية الهاتف فهي، بطارية ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة، ويدعم iphone 13 pro max الشحن السريع للبطارية بقدره 25W.

سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس

يتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن iphone 13 pro max في نهاية شهر سبتمبر 2021 في الهند، ويبلغ سعره في الهند نحو 90899 روبية (1300 دولار).

سعر iphone 13 pro max في مصر

بينما يتوقع أن يبلغ سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس في مصر، بعد الإعلان عنه رسميا في سبتمبر/آيلول المقبل نحو 19999 جنيها مصريا.

سعر آيفون 13 برو ماكس في الإمارات

يتوقع أن يبلغ سعر iphone 13 pro max في الإمارات والذي ستطرحه شركة أبل الأمريكية في سبتمبر المقبل نحو 5039 درهما.

سعر iphone 13 pro max في السعودية

أما في المملكة العربية السعودية فسوف يأتي هاتف آيفون 13 بروكس بنحو 5129 ريالا، عندما يطرح في سبتمبر المقبل.