هل المشروبات الغازية “الدايت” خطرة؟ إليكم الإجابة الحاسمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

وجدت العديد من الدراسات علاقة بين شرب الكثير من صودا الدايت والإصابة بحالات صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري والكبد الدهني والخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Medical News Today الطبي.

وتُشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن استهلاك صودا الدايت يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الحالات الطبية، ومنها:

أمراض القلب، مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

مشاكل التمثيل الغذائي، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

اضطرابات الدماغ، مثل الخرف والسكتة الدماغية.

مشاكل الكبد، والتي تشمل مرض الكبد الدهني.

على الرغم من خضوع مشروبات الصودا الدايت للعديد من الدراسات واسعة النطاق والتي امتدت لسنوات عديدة، فقد تمكنت دراسات قليلة من التحكم بشكل كامل في عوامل الخطر الأخرى التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة، مثل زيادة الوزن أو نمط الحياة المستقرة.

ولا يعرف الباحثون بالضبط لماذا قد تزيد المشروبات الغازية “الدايت” من خطر الإصابة بالأمراض، ويعتقد البعض أن المشروبات الغازية الدايت قد تضر الأوعية الدموية أو تسبب التهابًا مزمنًا.

وقد تقوض المشروبات الغازية “الدايت” أيضًا من خلال تغيير العادات الأخرى، إذ تشير دراسة أجريت عام 2012 إلى أن صودا “الدايت” قد تغير طريقة استجابة الدماغ للنكهات الحلوة من خلال التأثير على الدوبامين.