فوائد قرصة النحل

بيروت - نادين محمد -

هناك نوع من العلاج بالنحل ، ويتضمن العلاج بقرصة النحل إعطاء سم النحل من خلال لسعات النحل الحية أو الحقن في نقاط محددة من الجسم. استخدم المعالجون هذه الطريقة لأكثر من 5000 عام كعلاج لمجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك الصداع وآلام المفاصل والطفح الجلدي.

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يحتوي سم النحل ، المعروف أيضًا باسم الأبيتوكسين ، على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا ، والأحماض الأمينية، والإنزيمات التي لها خصائص مضادة للالتهابات ، تخفف الألم ، وتعزز الشفاء. هناك أيضًا تأثيرات تقوية المناعة من لدغة النحل نفسها.

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قرصة النحل تعالج الحالات التالية:

التهاب المفاصل الروماتويدي

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مرض الشلل الرعاش

مرض الزهايمر

الأكزيم

الصدفية

أظهر علاج قرص النحل نتائج واعدة ، على الرغم من أن معظم الأبحاث تقتصر على مزارع الخلايا والدراسات على الحيوانات. ومع ذلك ، فقد وجدت بعض التجارب السريرية الصغيرة أن العلاج بقرص النحل هو علاج آمن وفعال لعدد من الحالات.

في ما يلي نظرة على بعض النتائج الرئيسية من الدراسات الحديثة.



علاج الصدفية

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قد يساعد علاج سم النحل في علاج الأمراض الجلدية الالتهابية.على سبيل المثال ، وجدت تجربة سريرية أجريت عام 2015 لمرضى الصدفية أن العلاج بالقرصة يمكن أن يساعد في التئام الآفات الجلدية وتقليل الالتهاب.



علاج الوخز بالابر

هناك شكل من أشكال الوخز بالإبر الذي ينقل سم النحل المخفف إلى نقاط معينة في الجسم كعلاج للألم بدون أدوية. عالجت تجربة سريرية صغيرة للمرضى الذين يعانون من آلام ما بعد السكتة الدماغية المركزية 16 شخصًا بالوخز بالإبر مرتين في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع، في نهاية التجربة ، أبلغت المجموعتان عن انخفاض الألم ، لكن أولئك الذين عولجوا بسم النحل أظهروا تحسنًا أكبر.



مرض الشلل الرعاش

يجري استكشاف العلاج بسم النحل كعلاج لمرض الشلل الرعاش. وجدت دراسة نشرت عام 2015 أن سم النحل مع الوخز بالإبر يُظهر نتائج واعدة كعلاج مساعد للأمراض العصبية.

في التجربة السريرية الصغيرة ، تم أيضًا علاج المرضى الذين كانوا يتناولون جرعة ثابتة من الأدوية المضادة للشلل الرعاش بالحقن الوريدي مرتين أسبوعياً لمدة 12 أسبوعًا. في نهاية الدراسة ، أظهر المشاركون تحسينات في سرعة المشي ، والتحكم في الحركة ، وأنشطة الحياة اليومية مقارنة ببدء العلاج.

التهاب المفاصل

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قد يساعد علاج لسع النحل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، وفقًا لبحث نُشر ففي عام 2014 قارنت علاجات الوخز بالإبر بسم النحل مع الأدوية الوهمية. كانت علاجات النحل أكثر فاعلية في تقليل الألم ، وتيبس الصباح ، وتورم المفاصل ، كما حسنت نوعية حياة مرضى التهاب

استخدم العلاج بقرص النحل في الطب الأمريكي الحديث في منتصف القرن العشرين من قبل مربي النحل في فيرمونت تشارلز مراز ، الذي درس الفوائد السريرية لسم النحل في معهد سلون كيترينج ومعهد والتر ريد العسكري. يُظهر البحث المستمر أن سم قرص النحل واعد كعلاج لأمراض المناعة الذاتية ، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي ، وفيروس نقص المناعة البشرية.

