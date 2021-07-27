علامات مبكرة تحذر من الإصابة بالخرف.. اعرفها

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخرف مجموعة من الأعراض المؤثرة في الذاكرة، والتفكير، والقدرات الاجتماعية لدرجة تؤثر في ممارسة الحياة اليومية وقد تسبب العديد من الأمراض المختلفة حدوث الخَرَف.



وهناك عدة أسباب مختلفة للخرف، ويعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعا. ويوجد العديد من العلامات التحذيرية المؤكدة للخرف، لكن دراسة حديثة حددت دلالة جديدة محتملة لهذا المرض. وكشفت أن الأشخاص الذين يكافحون لسماع محادثة في بيئات صاخبة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بحسب روسيا اليوم.

ولم تخلص الدراسة إلى ما إذا كانت مشكلات السمع تسبب الخرف أم أنها مجرد أعراض.

ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في السمع باستشارة الطبيب لأنها قد تكون مقدمة للإصابة بالخرف.

وقد يساعد تشخيص الحالة في وقت مبكر في تأخير الأعراض وشدتها، ولذلك، يجب معرفة الأعراض التحذيرية الأكثر شيوعاً للخرف.

وقام موقع "إكسبريس البريطاني، بتجميع قائمة بسبع علامات مبكرة لهذا المرض المنهك.

علامات التحذير من الخرف

تتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف ما يلي:

1- فقدان الذاكرة.

2- صعوبة في التركيز.

3- صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة.

4- تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.

5- الخلط بين الزمان والمكان.

6- تقلبات في المزاج.

7- غالبا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيا بمرور الوقت.

وقد يصاب المرضى أيضا بصعوبة في ما يتعلق بالأرقام أو التعامل مع الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، قد يطرحون أسئلة بشكل متكرر أو يصبحون أكثر انسحابا أو قلقا.

ويشار إلى أن الخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للخرف، ومع هذه الحالات، يمكن أن تتطور الأعراض فجأة وتتفاقم بسرعة.

وقد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخرف الوعائي أعراضا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل في الحركة.

وعلاوة على ذلك، قد يعاني الناس من مشاكل في التفكير وتقلبات المزاج.