شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عقار ريمديسيفير فعال ضد الإنزيم الرئيسى المسبب لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر العلماء فى جامعة ألبرتا الكندية أن عقارريمديسيفير remdesivir فعال للغاية فى وقف آلية تكرار الفيروس التاجى الذى يسبب كورونا، ونُشرت الدراسة فى مجلة الكيمياء البيولوجية وفقا لتقرير موقع "express".

ووجد الباحثون أن ريمديسيفير remdisiver وهو دواء مضاد للفيروسات يستهدف مجموعة من الفيروسات، ساعد فى العمل ضد فيروس المتلازمة التنفسية المرتبطه بـ كورونا، تم تطوير الدواء فى الأصل منذ أكثر من عقد من الزمان لعلاج التهاب الكبد C وفيروس يشبه البرد يسمى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وأشارت الدراسات التي أجريت على الخلايا والحيوانات إلى أن الريمسفير كان فعالًا ضد الفيروسات في عائلة الفيروس التاجي، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس).

وتحتوى فيروسات كورونا على جينومات مكونة من الحمض النووى الريبى (RNA) مع العقار الذى يظهر أنه يتداخل مع أحد الإنزيمات الرئيسية التى يحتاجها الفيروس لتكرار الحمض النووى الريبى، ما يمنع الفيروس من التكاثر.

وقال ماتياس جوت، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة الطبية فى جامعة كاليفورنيا: "كنا متفائلين بأننا سنرى نفس النتائج ضد فيروس كورونا، وقد حصلنا على نتائج متطابقة تقريبًا كما أبلغنا سابقًا مع MERS، لذلك نرى أن remdesivir هو مثبط قوي جدًا لبوليميرات الفيروس التاجي.

وأضاف إذا استهدفت البوليميراز، فلن ينتشر الفيروس، لذا فهو هدف منطقي جدًا للعلاج، والبوليميراز هو أي من الإنزيمات العديدة التي تحفز تكوين DNA، ووفقًا لدراسات عديدة، يعتبر الريمديسفير مثبطًا قويًا للغاية لبوليميرات الفيروس التاجي، مما يدل على قدرته على مكافحة فيروس كورونا.

Remdesivir هو واحد من العديد من الأدوية التي يتم تتبعها بسرعة في التجارب من قبل منظمة الصحة العالمية ، لمقارنة العلاجات المحتملة لمرضى COVID-19 في المستشفيات في اثني عشر دولة.

شهدت جائحة كورونا دعوة الباحثين والعلماء بشكل عاجل إلى علاجات فعالة وآمنة مضادة للفيروسات للوقاية من الفيروس والحماية منه، وتمت دراسة عقار على نطاق واسع مع الباحثين الذين ادعوا أنه أثبت فعاليته في الوقاية من كورونا.