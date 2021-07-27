شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض شائعة عند الأطفال بموسم الصيف..اعرفى ازاى تتغلبى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية، خاصة بالنسبة للأطفال، لذلك يجب الوقاية من تلك الأمراض وعلاجها، التقرير التالى يعرض أكثر خمسة إصابات بموسم الصيف شيوعًا والتي يكون الأطفال عرضة للمعاناة منها ونصائح للتغلب عليها، بحسب موقع "only my health".

أمراض الصيف عند الأطفال

الحمى الفيروسية

هذه واحدة من الأمراض الشائعة التي يصاب بها كل من الأطفال والبالغين، الحمى الفيروسية معدية وإذا لم تعالج في الوقت المناسب ، يمكن أن تصبح شديدة قشعريرة، حمى، آلام في الجسم، وما إلى ذلك هي بعض الأعراض التي تشير إلى إصابة طفلك بالحمى الفيروسية.



الحمى الفيروسية

حمى الضنك

هذا مرض ينقله البعوض وينتشر عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصا سليما، الحمى هي الأعراض الأولية لحمى الضنك وتحتاج إلى الفحص في الوقت المناسب وإلا فقد تسبب مضاعفات صحية خطيرة للطفل، هذا يمكن أن يصبح قاتلاً لطفلك.



حمى الضنك

الملاريا

الملاريا مرض آخر ينقله البعوض منتشر بشكل كبير في الصيف، هذا يسبب ارتفاعا في درجة الحرارة وقشعريرة وآلام في الجسم، إذا لاحظت أعراضًا واضحة على طفلك، فقم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن واختبار الطفل.



ملاريا

الانفلونزا

تعتبر الأنفلونزا شائعة للغاية أثناء التغيير الموسمي، تتميز الأنفلونزا بالحمى والسعال والبرد وآلام الجسم وسيلان الأنف وآلام الحلق وما إلى ذلك، وهذا يسببه فيروس الأنفلونزا الذي ينتقل عن طريق الهواء ويؤثر على الجهاز التنفسي ولهذا يتسبب أحيانًا في عدم الراحة في التنفس لدى الناس.



التيفوئيد

التيفوئيد

هذه عدوى تنتقل عن طريق الغذاء وتحدث بعد تناول طعام أو ماء ملوث، حيث توجد بكتيريا السالمونيلا التيفية، من المهم جدًا إطعام طفلك الأطعمة الطازجة لمنع مثل هذه العدوى التهاب المعدة والأمعاء هو عدوى معدية أخرى شائعة جدًا عند الأطفال خاصة أثناء موسم الصيف.