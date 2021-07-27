شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الزبادى لإنقاص الوزن هيخسسك 2 كيلو فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "دايت الزبادى" ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن هذا الدايت لإنقاص الوزن، والزبادى هو أحد منتجات الألبان اللذيذة والصحية، فهو مرتبط بصحة العظام وفوائد تحسين صحة الجهاز الهضمى حتى أن بعض الخبراء يعتقدون أنه يدعم فقدان الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على دايت الزبادى وهل يساعد حقاً فى إنقاص الوزن، بحسب موقع "health line".



دايت الزبادى

دايت الزبادى

دايت الزبادى له أنواع عديدة، كما تتمحور العديد من الأنظمة الغذائية حول الزبادى فقط، مؤكدةً أنه مفتاح مساعدتك في إنقاص الوزن.

دايت الزبادى فى أسبوعين

هذا النوع من الدايت روجت له الممثلة الأمريكية جيني ماي، كان يُعرف باسم حمية Yoplait Yogurt أو Yoplait Light Two Week Tune Up

هذا النظام الغذائي ادعى أنه يساعد الأفراد على خسارة (1-2.5 كجم) على مدار 14 يومًا.

كان هذا النظام الغذائي يقوم على تناول الزبادي مرتين على الأقل في اليوم تضمنت قواعدها تعليمات محددة للوجبات والوجبات الخفيفة:

- الفطور والغداء: عبوة واحدة من الزبادى الخالي من الدسم ، 1 كوب (حوالي 90 جرامًا) من الحبوب الكاملة، وحصة واحدة من الفاكهة.

- العشاء: 170 جرامًا من البروتين الخالي من الدهون، و2 كوب (حوالي 350 جرامًا) من الخضار، وكمية صغيرة من الدهون ، مثل تتبيلة السلطة أو الزبدة.

- الوجبات الخفيفة: كوب واحد (حوالي 175 جرامًا) من الخضروات النيئة أو نصف كوب (حوالي 78 جرامًا) من الخضار المطبوخة، بالإضافة إلى 3 حصص من منتجات الألبان الخالية من الدهون على مدار اليوم.

قلل النظام الغذائي من السعرات الحرارية التي تتناولها إلى 1200 سعرة حرارية فقط في اليوم، وقم بزيادة نشاطك البدني عن طريق المشي 30-40 دقيقة كل يوم.

تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى نقص في السعرات الحرارية، ما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

وأكد بعض مؤيدي هذا النظام الغذائي أن التركيز على الزبادي الخالي من الدهون مفيد أيضًا، مدعين أن الدهون في الزبادي الأخرى تزيد من إنتاج الجسم لهرمون التوتر الكورتيزول، حيث يُعتقد أن هذه الزيادة تزيد من مستويات القلق والجوع.

لكن غالبًا ما يكون الزبادي الخالي من الدهون أعلى في السكر، والذي ثبت أنه يرفع مستويات الكورتيزول والجوع.

وتشير نتائج أحد الدراسات إلى أن فقدان الوزن بدايت الزبادى Yoplait Two Week Tune Up كان نتيجة لخفض السعرات الحرارية - وليس تناول الزبادي.



دايت الزبادى

كيف يساعد دايت الزبادي فى إنقاص الوزن

تروج أخصائية التغذية الأمريكية آنا لوك لنمط أكل يسمى دايت الزبادي في كتابها الذي يحمل نفس الاسم، والذي يقول أن الزبادي هو سر فقدان الوزن ودعم الصحة العامة.

وقالت إن البروبيوتيك في الزبادي يساعد في علاج السمنة، وعدم تحمل اللاكتوز، ومشاكل الجهاز الهضمي، وارتجاع المرىء ومتلازمة القولون العصبي، والحساسية، والسكري، وأمراض اللثة، وعدوى الخميرة، وبطء التمثيل الغذائى، والقرحة.

يتضمن هذا الدايت نظامًا غذائيًا للتخلص من السموم لمدة 5 أسابيع يتضمن تناول عدة حصص من الزبادي يوميًا.

بينما تؤكد الكاتبة أن هذا النظام الغذائي ساعدها في التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي وعدم تحمل اللاكتوز، لا يوجد حاليًا أي دليل يدعم فعالية خطة نظامها الغذائي.

تعتمد فكرة دايت الزبادي على فكرة أن الزبادي يعزز فقدان الوزن ومع ذلك، لم يتم دراسة أي نظام غذائي لفعاليته على المدى القصير أو الطويل، ونظام Yoplait الغذائي ، على وجه الخصوص ، مليء بالسكر المضاف.