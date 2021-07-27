شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون مكملات غذائية تساعد فى علاج الصرع المقاوم للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت أول تجربة سريرية لعلاج غذائي جديد للأطفال والبالغين المصابين بأشكال حادة من الصرع ، والذي شارك في تطويره باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس واستنادًا إلى النظام الغذائي الكيتو، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience، وهو مادة غذائية جديدة عن طريق الفم تعتمد على النظام الغذائي الكيتو لعلاج النوبات بنسبة تصل إلى 50٪ لدى الأطفال والبالغين المصابين بالصرع المقاوم للأدوية.

وكشفت الدراسة ، المنشورة في Brain Communications ، قام الأطباء بتقييم استخدام العلاج وهو مكمل غذائي سائل عن طريق الفم.

يتكون نظام الكيتو دايت من نسبة عالية من الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات واستهلاك كافٍ للبروتين ويحاكي حالة الصيام ، مما يغير عملية التمثيل الغذائي لاستخدام دهون الجسم كمصدر أساسي للطاقة. يُعرف هذا التحول من الكربوهيدرات إلى الدهون كوقود للجسم باسم الكيتوزية.

يستخدم على نطاق واسع لعلاج الصرع المقاوم للأدوية ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي شديد التقييد ، والذي يمكن أن يسبب الإمساك وانخفاض نسبة السكر في الدم ومشاكل في المعدة ، يمكن أن يكون له امتثال ضعيف وغير مناسب للجميع من المعروف أيضًا أن بعض مكملات داء السكري غير شهية.

يعتمد العلاج الجديد على النتائج الجديدة التي توصل إليها باحثو جامعة كاليفورنيا، الذين اكتشفوا آلية أساسية مختلفة لشرح سبب فعالية هذا النظام الكيتو في مكافحة الصرع في تطوير علاج جديد ، سعى الباحثون أيضًا إلى تقليل الآثار الجانبية الضارة التي يسببها نظام الكيتو.

قال المؤلف المراسل البروفيسور ماثيو ووكر من معهد كوين سكوير لطب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس"تم استخدام النظام الغذائي الكيتون لمدة 100 عام لعلاج الصرع ، مما يساعد على تقليل النوبات لدى كل من الأطفال والبالغين.