إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في إسرائيل الارتفاع بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية, الثلاثاء, تسجيل 2112 حالة جديدة، وهو أعلى رقم منذ منتصف مارس/آذار 2021.

وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن 10% من الإصابات الجديدة هي لعائدين من الخارج.

وارتفع عدد المرضى بأعراض شديدة إلى 138، مقابل 61 قبل أسبوع.

وحسب البيانات الرسمية، ترتبط معظم الإصابات الجديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ومن بين الإصابات الجديدة العديد من الشباب.

وتلقى أكثر من 57% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتي اللقاح المطلوبتين.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل ناجحة للغاية، خاصة في البداية.

إلا أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قال مؤخرا إنه لا يزال هناك أكثر من مليون إسرائيلي يمكن أن يتم تطعيمهم ولكنهم لم يتقدموا بعد للحصول على اللقاح.