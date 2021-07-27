ما هي حمية "سيرتفود" بالتفصيل؟

بيروت - نادين محمد - المغنية أديل فاجأتنا جميعاً بقدرتها على تخسيس الكثير من وزنها الزائد وذلك بفضل حمية سيرتفود Sirtfood التي تشجع من يعتمدها على التمتع ببعض الممنوعات في الحميات الأخرى مثل الشوكولاته. هذه الحمية يتبعها كل من الأمير هاري وكذلك بيبا ميدلتون.

فما هي حمية Sirtfood أو الأطعمة المحفزة؟

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مبنية على بحث علمي حول Sirtunis وهي مجموعة من 7 بروتينات موجودة في الجسم معروف عنها أنها تنظم مجموعة من الوظائف مثل عمليات الأبيض والالتهابات

حمية Sirtfood تركز على زيادة ما تتناوله من الأطعمة التي تحفز البروتينات لأداء مهامها ومن بينها:

- التفاح

- الحمضيات

- الحنطة السوداء

- الجوز

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- الشوكولاته السوداء

- البقدونس

- نبات الكبر

- تمر المجدول

- التوت الأزرق

- الشاي الأخضر

- الصويا

- الفراولة

- العقدة الصفراء

- زيت الزيتون

- البصل الأحمر

- الجرجير

- الكايل

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أمثلة على ما يمكن تناوله خلال اليوم:



وجبة الفطور



عصير أخضر

الذي يوصى بشربه 3 مرات في اليوم في هذه الحمية

العصير هو مزيج من الخضروات الورقية الغنية بالحديد مثل الكايل والجرجير والكرافس مع تفاح أخضر وماتشا والقليل من الليمون

هو بديل مثالي عن الكافيين لمد الجسم بالطاقة لأن الماتشا هو مضاد للأكسدة وغني بالكافيين

وجبة الغداء



شكشوكة وهي وجبة غداء مثالية ممكن تكون الشكشوكة وهي وصفة مكسيكية من البيض المخبوز مع طماطم وكايل

يمكن أن تصنع على الغاز مع خبز مصنوع من الحنطة السوداء

وجبة العشاء



يمكن أن تكون القريدس أرابياتا مع الحر

كيف تعمل حمية Sirtfood؟

الحمية مقسمة إلى مرحلتين المرحلة الأولى تدوم أسبوعاً واحداً وفيها يتم حصر السعرات الحرارية إلى 1000 سعرة حرارية في اليوم لمدة 3 أيام. ويجب تناول عصير أخضر 3 مرات في اليوم ووجبة غنية بالأطعمة المحفزة في اليوم

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من اليوم الرابع إلى اليوم السابع يتم زيادة السعرات الحرارية إلى 1500 سعرة حرارية من خلال وجبتين غنيتين بمحفزات الجسم وكوبين من العصير الأخضر في اليوم.

صحيح أن الحمية تشجع على تناول أطعمة صحية لكنها تحدد الخيارات التي يمكن أن تتناولها والسعرات الحرارية المسموح خاصة خلال المرحلة الأولى

المرحلة الثانية هي مرحلة الصيانة التي تدوم 14 يوماً حيث يتم خسارة الوزن بشكل ثابت

هذه الحمية لا تركز على خسارة الوزن الزائد لكن على تناول أفضل الأطعمة الموجودة في الطبيعة.



