شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس 5 كيلو فى 10 أيام.. ريجيم الجريب فروت أسرع طريقة بعد العيد ولحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الجريب فروت هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد فى انقاص الوزن خاصة بعد الاكثار فى تناول اللحوم والأطعمه الدهنيه فى عيد الأضحى، و حيث يركز ريجيم الجريب فروت على تناول هذه الثمرة فى وجبات الإفطار والغداء والعشاء، لاحتوائها على إنزيمات تحرق الدهون وتخلصك من الوزن الزائد، ويعتقد الخبراء أن هذا الريجيم يساعدك فى إنقاص حوالي 5 كيلو جرام من وزنك خلال مدة 10 إلى 12 يوماً.. فى التقرير التالى نتعرف على ريجيم الجريب فروت وفوائده ومخاطره، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.



ريجيم الجريب فروت

ماذا تأكل في ريجيم الجريب فروت

ريجيم الجريب فروت يتضمن تناول نصف حبة جريب فروت مع كل وجبة في اليوم، بعد ذلك ، فإن التركيز الأساسي للنظام الغذائي هو تقليل السعرات الحرارية.

تقترح بعض الخطط أن تقتصر على أقل من 800 سعر حراري في اليوم، وهذا أقل من نصف ما يوصى به لاتباع نظام غذائي صحي.

تشمل السمات المميزة الأخرى لريجيم الجريب فروت الكلاسيكي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ومرتفعة الدهون والكوليسترول (مثل: البيض واللحوم الحمراء).

يميل النظام الغذائي أيضًا إلى التغاضي عن السكريات والكربوهيدرات.

قد تشمل الوجبة النموذجية في نظام الجريب فروت الغذائي ما يلي:

نصف حبة جريب فروت أو عصير جريب فروت 100٪ بدون إضافة سكر.

سلطة أو خضار أحمر أو أخضر مطبوخ بالزبدة أو البهارات.

اللحوم أو الأسماك المطبوخة بأي طريقة.

كوب واحد من القهوة أو الشاي بدون سكر.

لا يوجد نظام غذائي واحد للجريب فروت، لذلك تميل الإرشادات إلى تغيير الخطة الغذائية.



ريجيم الجريب فروت

هل الجريب فروت يذيب الدهون حقًا؟

يقدم الجريب فروت العديد من الفوائد الرائعة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2006 أنه "يبدو من المفيد " تضمين الجريب فروت في نظام غذائي مصمم للتخلص من الوزن الزائد، كما توصلت دراسة عام 2011 إلى نفس النتيجة.

يحتوي الجريب فروت على 88٪ من الماء، لذا فإن تناوله مع الوجبات يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع وهذا بدوره يجعلك تأكل أقل.

بالنسبة إلى ادعاءات فقدان الوزن السريع في نظام الجريب فروت الغذائي، فهذه نتيجة ثانوية لخفض السعرات الحرارية بشدة، لأنك تفقد الوزن في الخطة لأنك لا تأكل كثيرًا بكل بساطة.



ريجيم الجريب فروت

ريجيم الجريب فروت والأدوية

إذا كنت تتناول بعض الأدوية، بما في ذلك العقاقير المخفضة للكوليسترول التي تساعد في تنظيم الكوليسترول يجب عدم اتباع ريجيم الجريب فروت.

يحتوي الجريب فروت على مركب كيميائي يتعارض مع قدرة الجسم على معالجة بعض الأدوية يؤثر ذلك على طريقة عمل الأدوية ، مما يؤدي إلى بعض المخاوف الصحية الخطيرة.



ريجيم الجريب فروت

فوائد الجريب فروت

- مصدر ممتاز لفيتامين ج وفيتامين أ.

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تعزز صحة القلب.

-خصائص مضادات الأكسدة لمكافحة السرطان.

-درجة منخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-علاوة على ذلك ، يمتلك الجريب فروت المذاق الجيد بدون الكثير من السعرات الحرارية.

يستحق الجريب فروت تناوله في نظامك الغذائي، لكن لا تبني خطة نظامك الغذائي بالكامل حوله.