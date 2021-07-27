شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد شرب الماء البارد في حرق المزيد من السعرات الحرارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء طبيون لـموقع إكسبريس أنه يمكن لشرب الماء البارد بدلاً من الماء بدرجة حرارة الغرفة أن يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، موضحين أنه من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة عند ممارسة الرياضة بانتظام.

ويوصى بشرب ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يوميًا ويمكن أن يكون لها تأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى.

وعندما يتبخر العرق من الجلد ، فإنه يزيل الحرارة من الجسم ، مما يؤدي أيضًا إلى فقدان سوائل الجسم، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية تعويض السوائل المفقودة أثناء وبعد التمرين.

في حديثهم إلى موقع Express ، أوضح متخصصون في الياقة البدنية ونمط الحياة القائم على الذكاء الاصطناعي، أنه يمكن لمياه الشرب أن تساعد على إنقاص الوزن.

وهناك عدد من الدراسات التي تثبت أن شرب المزيد من الماء على مدار اليوم قد يفيد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه، وقد ثبت أن شرب الماء يحسن من إنفاقك للطاقة أثناء الراحة.

وأثبتت الدراسات، أن شرب الماء البارد يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، وهذا يعني أن جسمك ينفق المزيد من الطاقة لزيادة درجة حرارة الجسم، وبالتالي ، تزيد السعرات الحرارية التي تحرقها بشكل عام.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن أولئك الذين شربوا 500 مل من الماء البارد حققوا زيادة في إنفاق الطاقة، حيث حرق 12 مشاركًا ما بين 2 إلى 3 % من السعرات الحرارية أكثر من المعتاد في 90 دقيقة بعد شرب الماء.

وقال مؤلفو الدراسة: “شرب الماء قبل الأكل يقلل الشهية، ويرجع هذا إلى حقيقة أن اختيار الماء على المشروبات الأخرى مثل العصير أو المشروبات السكرية الأخرى يقلل بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، فإن الصلة بين شرب الماء قبل الوجبة وانخفاض الشهية لم تظهر إلا في منتصف العمر وكبار السن."

كما فحصت دراسة أخرى أجريت عام 2014 نُشرت في مجلة العلوم الطبيعية والبيولوجيا والطب 50 من الإناث ذوات الوزن الزائد على مدار 8 أسابيع.

وشرب المشاركون 500 مل من الماء قبل 30 دقيقة من الإفطار والغداء والعشاء ، بالإضافة إلى استهلاكهم المعتاد للمياه، وحققت النساء انخفاضا في وزن الجسم ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم، كما أبلغوا عن انخفاض في الشهية على مدار اليوم.

وأضاف الخبراء: “إن المقدار اليومي الموصى به من الماء هو حوالي لترين كل يوم، ومع ذلك ، فهذه مجرد إرشادات ويمكن أن تختلف في كثير من الأحيان بين كل فرد.

ويحذر الخبراء من أن الماء ليس بديلاً للوجبات، لذا يجب أن تستمر في تناول السعرات الحرارية التي تحصل عليها يوميًا بينما تشرب حوالي لترين من الماء يوميًا".