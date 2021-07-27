آلية جديدة لتسريع التطعيم ضد كورونا في الدول النامية.. ما هي؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

كشف البنك الدولي وبرنامج "كوفاكس" الخاص بتقديم اللقاحات على مستوى العالم، الإثنين، عن آلية تمويل للإسراع بتقديم الجرعات للدول النامية التي تقل معدلات التطعيم فيها ضد كورونا كثيراً عن الدول الغنية.



وتسمح الآلية لكوفاكس بالشراء مقدماً، بأسعار أكثر تنافسية، من شركات تصنيع اللقاحات على أساس طلب مجمع من الدول باستخدام تمويل من البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: "لا يزال الحصول على اللقاحات يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول النامية في حماية شعوبها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19".

وأضاف في بيان: "ستتيح هذه الآلية ستتيح إمدادات جديدة وتسمح للدول بالإسراع بشراء اللقاحات، ستتيح أيضاً الشفافية بالنسبة لتوافر اللقاحات، والأسعار، ومواعيد التسليم".

وسيساعد اتفاق البنك الدولي وكوفاكس والذي تدعمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي"، الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على جرعات إضافية من اللقاحات علاوة على الجرعات التي تحصل عليها بدعم كامل.

وتأتي الآلية الجديدة وسط قلق متزايد إزاء بطء وتيرة التطعيمات في الدول منخفضة الدخل.

وتلقى 1.1% من السكان في هذه الدول جرعة واحدة على الأقل مقارنة بنسبة 26.9% من مجموع سكان العالم وفقاً لإحصاءات هيئة "عالمنا في بيانات" البحثية.